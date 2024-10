“Hablaré de ti y lo vulgar que eres”: Adrián Marcelo arremete contra Gala Montes en Twitter

Gala Montes y Adrián Marcelo revivieron su enemistad. El influencer publicó el sábado pasado un video en el canal de youtube de ‘Hermanos de leche’ un episodio en el que habla de todas sus polémicas en el realityshow de Televisa.

Ahí Adrián Marcelo confirmó que no había hablado del tema porque existía un contrato con Televisa y porque estaba esperando a que lo liquidaran.

Lo que al parecer ya sucedió pues Adrián no dudó en lanzarse en contra de Arath de la Torre, Mario Bezares y Gala Montes a quien le advirtió a través de la entrevista que la iba a ignorar en el reality y que se iba a referir a los padres de ella a través de la cámara.

¿Por qué está tan obsesionado conmigo?

Luego de que subiera el video que acumula más de 1 millón de vistas la actriz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se refiere al tema de forma indirecta.

“Alguien sabe porque está tan obsesionado conmigo ?” fue la frase que utilizó la exintegrante del Cuarto Mar sin mencionar el nombre de Adrián Marcelo pero que de inmediato fue interpretada por los usuarios como la respuesta al influencer.

“Tal vez en el fondo quiera ser tú. Con eso de que vive encerrado en el clóset de cristal”, “Demándalo reina, que nunca pueda hablar de ti” y “Por que ese tipo de vatos, no puede con morritas como tu, con carácter y que no se deja de nadie, te amamoss” son tan solo algunas de las miles de respuestas que recibió.

Alguien sabe porque está tan obsesionado conmigo ? pic.twitter.com/jvZkTXyIDv — Galamontes (@GalaMontes2) October 14, 2024

Adrián Marcelo arremete contra ellla

El influencer respondió este lunes al tuit de Gala y le dijo que en la vida real no hay una jefa que solape sus corrientadas.

“Acá, ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean” y agregó que afuera es imposible esconder su notable falta de educación y la amenazó con que seguirá hablando de ella.

“Hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada”, fue la dura respuesta que lanzó en internet.

De inmediato se ha generado controversia en las redes sociales entre los que defienden a Gala y los que apoyan a Adrián.