LinGames salta del mundo del gaming a debutar como escritora con ‘Kwiis university’

LinGames se mueve en el mundo de internet desde muy pequeña. Inició a los 14 años, haciendo videos tutoriales en YouTube de cómo personalizar la computadora o como editar/diseñar en photoshop, luego de eso se adentró más en el mundo gaming y el roleplay para convertirse en lo que es hoy en día.

La creadora de contenidos debuta como escritora al ser la primera mexicana gamer en lanzar un libro en Penguin Random House: Kwiis University.

“Para mí es un gran logro, justamente aquí también tengo mi libro y lo voy leyendo también porque tenerlo físicamente, incluso para mí que tenga dibujitos es también algo muy wow porque es para los jóvenes. Tenerlo a color, con dibujos es increíble y un logro a nivel personal. El sacar una historia en libro sobre una serie que hice en videojuegos para mi canal, es un reto cumplido. Esta serie está en mi canal tiene dos temporadas, kwiss University, es la más famosa en mi canal”, explicó.

LinGames, la primera mexicana Gamer en lanzar un libro en Penguin Random House (Foto: Cortesía)

LinGames se unió a editorial B de block. Actualmente cuenta con 1.82 millones de suscriptores en su canal de YouTube. La historia de Lin es un inspirador relato de crecimiento personal y amor juvenil.

<i>“Este libro surgió de una historia en mi cabeza. Soy una persona muy romántica y en este libro hay bastante romance, a pesar de que también es sobre la vida cotidiana. Yo disfruté muchísimo de este libro en ese sentido”.</i> — LinGames

De lo digital a los libros

LinGames reveló que llevar su serie a versión libro es una manera de llevar el mensaje a otras personas, “son 171 páginas con un mensaje de superación, de miedos, de encontrarse, de superar y soñar. Me gustaría más adelante hacer una firma de libros o algún evento en el que tenga que leer mi libro o no sé, conocer a los fans que tengan los libros, eso también estaría muy interesante”.

La youtuber definió su estilo como amigable, divertido y tierno, que puede llegar a todo tpo de personas, “siempre me ha llamado la atención crear un libro para colorear. A mí, me encanta colorear y sé que a muchos de mis seguidores también les encanta colorear. Me gustaría más adelante, no sé, sacar un libro para colorear”.

Panorama del gamer

“Siento que va cambiando mucho dependiendo del gamer. Por ejemplo, con mis amigos en mi grupo de grabación iniciamos todos creando justamente como un roleplay, como de este tipo de historias, pero adaptándolos dentro de un videojuego. Hoy día ya muchas personas lo que prefieren es jugar. Estoy viendo que, por ejemplo, el terror, como les encanta, les encanta ver mucho terror. A mí me ha costado un poquito adaptarme en ese sentido porque yo soy muy miedosa”, señaló LinGames.

LinGames presenta su primer libro "Kwiss university" (Foto: Cortesía.)

¿De qué trata el libro?

Lin, una joven estudiante de la carrera de Arte y Tecnología en la Kwiis University, se encuentra en una emocionante aventura de amor y autodescubrimiento en su primer año de universidad. Recién llegada a la ciudad, Lin se siente entusiasmada de hacer nuevos amigos y dejar de lado su timidez. Sin embargo, se encuentra con un entorno competitivo y desafiante entre sus compañeros. En una fiesta de inicio de carrera, Lin conoce a Silvio Gamer (que actualmente cuenta con más de 8 millones de suscriptores en su canal de YouTube), un joven serio, pero lograron tener una gran química. Juntos, deciden dejar la fiesta y disfrutar de una noche de hamburguesas en uno de los lugares favoritos de Silvio.

