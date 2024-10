Natalia Jiménez aprendió a cantarle al (des)amor: “Tengo una adicción por la música mexicana”

Si hay algo que nunca pasa desapercibido cuando se charla con Natalia Jiménez, es su sonrisa y buen humor. La cantante se conectó vía zoom con Publimetro para hablar del lanzamiento del disco De Jiménez a Jiménez, un homenaje con mucho corazón para José Alfredo Jiménez.

La española más mexicana tiene una debilidad por la música regional y el nuevo álbum grabado en vivo, es una muestra de lo que corre por sus venas.

“Para mí, fue un festejo grabar esas maravillosas canciones con una orquesta sinfónica en un lugar privilegiado como el Teatro Juárez (Guanajuato). Al final, fue un reto porque yo estoy acostumbrada a cantar de una manera, pero tengo como mis mañas a la hora de cantar. Cuando estábamos grabando, porque lo hicimos todo vivo, de repente la sinfónica tuvo que ajustarse a mí en tiempo y personaje, eso es súper difícil para una sinfónica... ¡Estoy loca porque la gente lo escuche”, señaló la cantante.

Natalia Jiménez explora el mundo de José Alfedo Jiménez en su nuevo disco (Foto: Cortesía)

La artista agregó, “para mí es un honor grabar sus canciones, el tener acceso a su repertorio y la bendición de su hija Paloma. Traté de meterle ese dolorcillo a las canciones de José Alfredo. Estoy contenta de haber encontrado una nueva manera de interpretar. Un mundo raro fue la más difícil por el arreglo, es como un juego de violines y la orquesta pareciera que se infla”.

<i>“¿Qué tan mexicana soy? Uso las palabrotas las traigo en mi ADN. Cuando voy a España maldigo en mexicano y siempre traigo mis jalapeños. Tengo una pasión por el pozole y deje de hacer tamales, porque me estaba poniendo gorda, es me salen rebien”</i> — Natalia Jiménez

Con una amplia carrera artística, Natalia, ha pasado por diversos momentos complicados, sobre todo en su vida personal, “es bonito poder mirar para atrás. Yo siempre me quedo con un balance de lo bueno, porque lo malo ya no lo puedo arreglar. Lo que cagué no lo puedo arreglar ya, eso ya está. Pero al menos puedo mirar hacia atrás y tengo muy buenas memorias de muchas cosas. Ha sido todo una experiencia que al final me ha llevado al día de hoy. Ahora, soy una artista completamente distinta a la que empezaba en la Quinta Estación. Cuando estaba en la Quinta Estación era una era una chavilla, venía de tocar en el metro y salía descalza a cantar; tenía el pelo rojo y era así toda como hippie. El tiempo ha puesto las cosas en su lugar, ahora soy una artista renovada, feliz y con ganas de hacer mucha música”.

<i>“No le tengo miedo a colaborar con diferentes estilos musicales, porque lo he hecho casi todo. No le tengo miedo (corridos tumbados), pero sí tendría que ser como una canción o colaboración correcta, pero yo le entro. Tengo una adicción por la música y la cultura mexicana desde que llegué en el 2001″</i> — Natalia Jiménez

Natalia Jiménez arrancará una serie de conciertos de gala mexicana con mariachi, “no puedo esperar a que empece también ya la siguiente gira, que les tenemos muchas sorpresas”.

Boda en puerta

La cantante española charló sobre todo lo que viene en su carrera musical, pero también el importante paso que está por dar en su vida personal: la boda con Arnold Hemkes. La relación de la pareja trasciende lo personal, ya que Arnold es su road manager, encargado de organizar las giras de la cantante. Además, comparten aficiones como el amor por los viajes y las motocicletas, aspectos que han fortalecido su vínculo.

“Tengo un gran vínculo con Guadalajara, de donde es mi novio y en el que también vive Benito Santos que es el diseñador que hará el vestido, que no solo hizo uno, sino varias propuestas para diferentes momentos de la ceremonia. Estoy emocionada. Sin Benito no hay boda, a parte de que me ha hecho todos los vestidos en mi carrera, es un gran amigo. El vestido que llevaré, porque el quiere que lleve cinco, ya le dije que estoy bien con uno, pero me está haciendo una colección. El vestido es muy clásico, retro y con toques de México, ya lo verán en las fotos”, dijo para luego soltar una carcajada.