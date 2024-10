“Necesito cambiar de vida”: Eugenio Derbez y una declaración con que asoma su retiro del mundo artístico

Eugenio Derbez encendió las alarmas de sus fans, con unas declaraciones con las que sugiere estar pensando seriamente en el retiro. El actor mexicano, de 63 años, analizó su presente laboral y expresó la urgencia que tiene por cambiar su estilo de vida y disfrutar un poco más de su familia, que involucran a su hija menor, de 10 años, y su nueva nieta, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

La carrera de Eugenio Derbez compite como una de las más exitosas para un artista mexicano a nivel internacional. Es una referencia de humor y buena actuación en el mundo entero. Eso se logra dedicando muchas horas de labor, cuestión a que al actor ya le gustaría comenzar a dejar de lado, debido a que los últimos dos años han sido de mucho trabajo y poco descanso, según él mismo lo dijo en una entrevista de la que se hace eco la revista Quién.

“Este año ha sido, y el pasado también, ya tuve una junta con mi socio hace dos semanas y le dije: ‘Ya, por favor, necesito cambiar de vida, porque ya no tengo vida’. No gozo mi casa, no gozo mi familia, nada de lo que tengo, lo gozo, ni a mi nieta que acaba de nacer”, dijo Eugenio Derbez.

“Ahora que estoy en México, llevo dos días en México y no la he podido ni ir a visitar. Ya la conocí, divina, tiene todo el sello Derbez”, añadió el actor de 63 años.