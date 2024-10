Ariel Miramontes, ‘Albertano’, está siendo cuestionado por el fallecimiento de su expareja

Ariel Miramontes, conocido por dar vida al personaje de ‘Albertano’, se encuentra en medio de una polémica, porque la madre de su expareja, está cuestionando las causas de su fallecimiento.

En vista de que el actor ha sido cuidadoso con su vida privada y que su expareja no formaba parte del mundo del espectáculo, poco se sabe sobre ella, más allá de que se llamaba Elizabeth y era originaria de Acapulco.

En 2012, Ariel Miramontes y su ex se separaron, a los pocos meses de haber nacido el segundo hijo que tuvieron juntos. En 2018, el actor obtuvo la custodia completa de sus hijos Quetzal y Kiram, y desde entonces se ha hecho cargo de ellos y del hijo mayor que adoptó en 2009, antes de conocer a su ex.

¿Por qué la suegra de Ariel Miramontes le está pidiendo explicaciones por la muerte de su hija?

A través de las redes sociales, la señora Elizabeth (se llama igual que su hija) pidió ayuda para contactar a Ariel Miramontes y le diera explicaciones sobre la muerte de su hija, ya que no sabía que estuviera enferma.

“He tenido comunicación con ella hace un mes, hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma... Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva. Soy una madre desesperada”, expresó la señora en un video de TikTok. Se sabe que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, por lo que no pudo asistir al funeral de su hija.

Sin embargo, se enteró que Ariel Miramontes se había vuelto a poner en contacto con Elizabeth hace un mes y que costeó con todos los gastos del servicio funerario.

La exsuegra de ‘Albertano’ quiere saber qué le pasó a su hija y qué ocasionó su fallecimiento, puesto que nunca le contó que estaba mal.