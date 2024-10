¿Conductores de ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya’ se disfrazarán de los personajes de ‘El Chavo’?

El Chavo volverá a transmitirse en México este miércoles. Luego de cuatro años de negociaciones entre Televisa y los herederos de Chespirito ambas partes llegaron a un acuerdo para que el programa cómico regrese a las pantallas mexicanas.

Televisa informó por medio de un comunicado que tendrían los derechos para difundir el programa a través de su plataforma Vix desde el pasado mes de septiembre y a través de Las Estrellas a partir de este 16 de octubre.

Para promover el regreso de los personajes creados por Chespirito, los conductores del programa ‘Más deporte’ se disfrazaron el domingo pasado en una transmisión en la que estuvo presente Édgar Vivar quien daba vida al señor Barriga.

¿'Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya’ se disfrazarán?

El reestreno de El Chavo por Las Estrellas está programado para este miércoles a las 13:30 horas por lo que en caso de replicar la estrategia de promoción de Mas Deporte serían los programas Hoy y Cuéntamelo Ya (los cuales se transmiten en vivo) los encargados de caracterizarse de los personajes de La vecindad.

Cabe mencionar que los conductores del programa Hoy ya se han disfrazado de dichos personajes por lo que no sería extraño verlos usando los trajes de El chavo, Kiko, La chilindrina entre otros.

En el caso de ‘Cuéntamelo Ya’ la revista producida por Nino Canún está integrada mayormente por un elenco femenino por lo que deberán recurrir a personajes como la Popis y la bruja del 71.

Visita DE LUJO que nos vino a cobrar la renta 😨



Nos acompaña el genial Sr. Barriga (@varedg) ❤️ para contarnos del regreso de #ElChavoDel8 al @Canal_Estrellas y para acompañarnos "Pa'l Barrio" con @fersillo22 🌮



🔴 #MasDeporte EN VIVO por @TUDNMEX pic.twitter.com/ZQ6pjzZV37 — Más Deporte (@MasDeporteTUDN) October 13, 2024

Cambiaron el tema de entrada

Debido a que Televisa no cuenta con los derechos del tema ‘The elephant never forgets’ el cual fue usado por Roberto Gómez Bolaños al inicio del programa, este fue sustituido por el que creó la televisora para la serie El Chavo Animado.

Dicha decisión no ha sido del agrado del publico que ha expresado en las redes sociales su rechazo al cambio de la música original.