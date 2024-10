Leire Martínez niega haber firmado el comunicado de su salida de La Oreja de Van Gogh

Comenzando la semana, La Oreja de Van Gogh compartió un comunicado en sus redes sociales notificando la salida de Leire Martínez del grupo, pero parece ser que ella no estaba de acuerdo con ello.

Una periodista española, quien aseguró ser amiga de la exvocalista, compartió un mensaje que le envió, en el que aseguraba que sus compañeros decidieron publicar su salida, sin que ella accediera a firmar el comunicado.

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho qué decir”, leyó la periodista el supuesto mensaje de Leire Martínez.

Leire Martínez se enojó porque los chicos de La Oreja de Van Gogh accedieron a hacer un concierto con Amaia Montero

Otro programa español sugirió que la gran molestia de Leire Martínez con sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh, se debe a que acordaron realizar un concierto en 2025 con Amaia Montero.

“Amaia Montero va a regresar con La Oreja de Van Gogh con un concierto. Ahora mismo, tiene firmado un concierto con La Oreja en 2025″, afirmó el periodista Javi de Hoyos.

Se desconoce si eso significa que Amaia Montero volverá a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh, pero sugieren que Leire Martínez se habría molestado con sus excompañeros por hacer eso.

Tomando en cuenta que, en los últimos meses, muchos usuarios han pedido que Amaia Montero se reincorpore al grupo, a la que había sido la vocalista por los últimos 17 años, no le pareció muy justo que sus compañeros decidieran realizar un concierto con su anterior compañera, ya que alentaría más el hate que recibía.

No obstante, se dice que los chicos de La Oreja de Van Gogh solo querían ayudar a su vieja amiga y excompañera a retomar su carrera en la música, además de complacer a una parte de su fanaticada, quienes llevaban años pidiéndolo.