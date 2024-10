¿Cuáles eran los trastornos mentales que sufría Liam Payne?

La tarde de este miércoles trascendió el fallecimiento de Liam Payne, el exOne Direction, presuntamente debido a la caída desde un tercer piso en un hotel ubicado en la ciudad de Palermo, en Argentina.

A raíz de la fama repentina a temprana edad y la posterior separación de la afamada agrupación inglesa, Payme desarrolló problemas de salud mental como la agorafobia y la ansiedad que se potenciaron por su alcoholismo, lo que ha dado pie a especulaciones que esta situación fue lo que lo llevó a terminar con su vida.

Se sabe que Liam no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico, pero al descubrir su talento vocal y que en la escuela fue rechazado para formar parte del equipo olímpico fue que todo se acomodó para lanzarse a la fama con sus compañeros de One Direction, donde compuso temas como «Taken», «Everything About You», «Same Mistakes», «Last First Kiss», «Back For You» y «Summer Love», pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.

No obstante, el estilo de vida lo sobrepasó, ya que conforme One Direction ganaba fama, Liam desarrolló trastornos de salud mental como la agorafobia, ansiedad y alcoholismo.

Después de la separación del grupo y del nacimiento de su hijo Bear, que tuvo con la cantante británica, Cheryl Tweedy, Payne ingresó a rehabilitación para retomar el control de su vida.

¿Qué es la agorafobia?

La agorafobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por el miedo irracional a lugares públicos o abiertos, especialmente aquellos donde la persona se siente vulnerable o sin control.