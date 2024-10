Karime Pindter quiere entrar a ‘Netas Divinas’ porque “tiene mucho que ofrecer”

Parece ser que Karime Pindter ha escuchado los rumores de que una parte del público ha pedido que la integren en “Netas Divinas”, porque recientemente externó sus deseos de formar parte del programa.

Fue en el podcast de Un Tal Fredo, que la segunda finalista de “La Casa de los Famosos México 2″ mencionó que es fanática del programa desde que comenzó, por lo que sería un sueño ser una de las conductoras.

“Yo veo ‘Netas divinas’ desde todas las generaciones, siempre me ha gustado ‘Netas divinas’, siempre he querido hacer ‘Netas divinas’. De hecho, yo iba a hacer un ‘Zorronas Divinas’ con Isabel Fernández y con Karla Camacho, como para hacer una sátira, porque me mam* ‘Netas divinas”, expresó Karime Pindter.

Karime Pindter afirma que podría ofrecer un punto de vista diferente en ‘Netas Divinas’

“Sale Paola Rojas... ¿no habrá manera de que entre yo? Puedo ofrecer mucho, porque pues todas están casadas y tienen cierto tipo de vida y de experiencias y yo sería pues la treintañera que no se quiere casar, ni tener hijos, pero que ha vivido y va a contar todas sus experiencias, enseñanzas, vivencias, caídas y subidas sin pelos en la lengua. Me encantaría estar ahí (...) Son lo máximo, me gustaría estar ahí”, detalló Karime Pindter sobre cuál sería su rol en “Netas Divinas”.

Por eso, le pide a sus seguidores que la apoyen porque se enteró de quiénes serían las posibles sustitutas de Paola Rojas y aunque le parecen unas buenas opciones, quiere tener la oportunidad de demostrar su talento como conductora.

“Ayúdenme a entrar a Netas Divinas (...) Me dijeron que sí había posibilidad, pero me enseñaron el nombre de las jefas de jefas que quieren meter, pero siento que yo también puedo”, afirmó Karime Pindter.

En caso de no quedar en el programa de opinión femenina, le gustaría entrar en “De primera mano”, ya que cuando estuvo como invitada, le preguntaron si estaba interesada y contestó que sí.