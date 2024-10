‘El secreto del río’ es la serie más vista en México: Lisa Rivas y Mauro Guzmán comparten anécdotas

El secreto del río es la serie que está provocando una conversación en redes sociales desde su estreno, el pasado 9 de octubre por Netflix. La serie mexicana de 8 capítulos cuenta la historia de Erik y Manuel, quienes son testigos de una muerte repentina y a partir de ese momento se sienten muy unidos por un oscuro secreto.

Bajo esta premisa se desarrolla la trama que oculta misterios, drama y una amistad más poderosa que el tiempo. Bajo la dirección de Ernesto Contreras, reconocido director mexicano que se ha dedicado a crear historias que cuestionan al espectador y a explorar las relaciones humanas, creando un diálogo directo con el público.

La serie El secreto del río en el Top de las más vistas en Netflix. El Secreto del Río S1. (L to R) Frida Sofía Cruz as Manuel (niño), Mauro Gonzáles Guzmán as Erik (niño). Cr. Mónica Godefroy / Netflix ©2024 (Foto: Netflix)

Por ahora, El secreto del río está en la posición número 1 de las más vistas en México y en tercer lugar a nivel mundial. Publimetro charló con Lisa Rivas y Mauro Guzmán, Paulina y Erik respectivamente en la etapa de niños.

“Estoy muy agradecida con los directores que son Ernesto Contreras, Alba Gil y Alex Zuno. También con mi papá Ricky, con mi mamá, con mi familia en general y con el crew y el elenco. La verdad es que fue mi primer proyecto grande, entonces es una experiencia maravillosa. Me gustó mucho mi papel de Paulina que es un poco chismosa, pero siento que es algo que la caracteriza”, compartió Lisa de 11 años.

<i>“Paulina es un personaje clave para desarrollar esta amistad entre los dos niños (Manuel y Erik), esta relación es muy bonita. Creo que es una niña muy carismática, amable, que siempre trata de buscarle lo mejor para todos, no le gusta meterse en conflictos”.</i> — Lisa Rivas

Lisa Rivas tiene en su carrera como actriz, ya varios proyectos, pero describe El secreto del río como el más importante, “yo me la pasé muy bien grabando con todos. Es una experiencia inigualable, es una experiencia que nunca voy a olvidar. Cada fin de semana nos íbamos a un lugar cerca para disfrutar la playa, a veces nos regañaban porque llegábamos muy asoleados a los llamados. Ahorita la serie está en el top en la plataforma, es una serie muy bonita que se grabó con mucha dedicación”, explicó.

La serie El secreto del río en el Top de las más vistas en Netflix. (Foto: Netflix)

Extrovertida y de una manera fluida agregó, ”la verdad es que la gente está abrazando mucho la serie. Es un tema nuevo en la plataforma y con lo cual estamos muy orgullosos y agradecidos con todos, porque estamos en Top 1 en México y Top 3 mundial. Y aparte, digo, es un tema, es un tema de inclusión, es un tema de una realidad, es un tema, es un drama con estos tintes de humor, pero estamos conscientes de la fuerza de su historia”.

<i>“Estoy muy feliz de que a la gente le esté gustando esta serie. La he visto dos veces, más o menos, también mis escenas en diferentes lenguajes porque se me hace algo muy... no sé cómo explicarlo. Me atrae mucho escucharme, no a mí, sino a otras personas narrando mi voz”.</i> — Lisa Rivas

Mauro Guzmán como Erik

Con una pasión por la música por eso participó en La Voz Kids, Mauro Guzmán, disfruta cómo la serie ha sido del gusto de la audiencia y cómo su papel está generando varias reacciones; Diego Calva hace el papel de Erik en edad adulta.

“Eso me gusta mucho, que la serie está siendo muy bien recibida en todos los países. En mis redes sociales me ponen comentarios de otros países, se siente muy bonito ser parte de esta serie y de este trabajo. Nosotros tenemos nuestra versión de grandes, que son Trinidad González y Diego Calva, aprendimos mucho a nuestros personajes de grandes”, dijo.

La serie El secreto del río en el Top de las más vistas en Netflix. (Foto: Netflix)

Mauro, de 12 años, compartió algunas anécdotas de la filmación, “todos los domingos y sábados nos íbamos a la playa con el crew, de hecho, el último fin de semana nos fuimos a rentar unas canchas de fútbol con todo el crew. Llevaron bebidas, llevaron balones y de todo. Nos fuimos a unas canchas a jugar, fueron muchas experiencias que hicieron de este proyecto algo muy ameno”.

Narró que fue lo que más le gustó de su personaje, “lo que más me gustó fue su personalidad, cómo es empático con Manuel, es muy amigable y sabe guardar secretos. A mí me gusta mucho mi personaje, me agrada mucho por estas partes que es empático, amistoso y sociable”.

<i>“Cuando se estrenó, me sorprendí mucho y lloré con varias escenas. Me encantaron los temas que se tocan en la serie. De verdad, la infancia de Manuel no fue fácil y qu bueno que hubo un Erik ahí para apoyarlo. Me gusta mucho cómo va fluyendo esta historia, más cuando son de grandes, cuando se vuelven a encontrar, es algo muy bonito”</i> — Mauro Guzmán

La serie El secreto del río en el Top de las más vistas en Netflix. (Foto: Netflix)

PUBLIMETRO TV: