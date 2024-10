Fans rendirán homenaje en memoria de Liam Payne en Guadalajara

Para los fans de One Direction el 16 de octubre quedó marcado en la memoria, como el día en que se despidió Liam Payne de este mundo. El cantante murió a los 31 años, al caer del tercer piso de un hotel en Argentina.

Las reacciones no paran en las redes sociales, muchos seguidores siguen conmocionados con la noticia y otros lamentan la inesperada y trágica partida; las manifestaciones en varias partes del mundo se dan a conocer, sobre todo algunas actividades que preparan los clubes de fans para rendirle tributo a Liam Payne.

Fans convocan reunión para rendir homenaje a Liam Payne en Guadalajara (Foto: Cortesía)

Por ejemplo, circula en Internet una convocatoria de los seguidores tapatíos para reunirse y hacer un homenaje al ex integrante de One Direction.

“Pueden llevar flores, pósters, fotos, veladoras y bocinas para escuchar música; de preferencia llevar ropa blanca o negra”, señalaron los organizadores.

Conocido por su voz distintiva y presencia en el escenario, Liam Payne fue uno de los cinco integrantes de la famosa banda británica One Direction. Junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, alcanzó la fama global en 2010 tras su participación en The X Factor y, aunque no ganaron, Simon Cowell vio su potencial y los unió como banda, creando un fenómeno musical sin precedentes.

One Direction lanzó cinco álbumes de estudio que incluyeron éxitos como What Makes You Beautiful y Story of My Life, convirtiéndose en un ícono del pop adolescente.

A pesar de las controversias, Liam Payne deja un legado musical como una figura relevante en el entretenimiento. Aunque su camino tuvo altibajos, sus fans permanecen leales a su memoria.

¿Cuándo y dónde?

19 de octubre a las 14:30 horas en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en el Centro Histórico de Guadalajara.

