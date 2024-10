Hermana de Karol G compartió su lucha contra una enfermedad autoinmune

Verónica Giraldo, hermana de la reconocida cantante colombiana Karol G, ha decidido abrirse sobre su batalla personal contra la artritis reactiva, una enfermedad autoinmune que afecta gravemente su salud.

A través de sus redes sociales, Verónica ha compartido imágenes y mensajes conmovedores que reflejan los desafíos diarios que enfrenta debido a esta condición.

La artritis reactiva provoca una inflamación dolorosa en las articulaciones, lo que ha llevado a Verónica a experimentar complicaciones significativas, incluyendo episodios en los que ha estado postrada en cama.

Síntomas y consecuencias

En sus publicaciones recientes, mostró las consecuencias visibles de la enfermedad, como las manos inflamadas, un claro indicativo del dolor y la lucha constante que vive.

Verónica, madre de la única sobrina de Karol G, ha utilizado su plataforma digital para generar conciencia sobre esta enfermedad y para mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud.

A pesar de las dificultades, Verónica se muestra resiliente. En un emotivo mensaje, destacó: “Les he dicho varias veces que soy fuerte ante mi problema de salud, pero estos días me ha dado duro la artritis y más cuando me ponen medicamentos, pero siempre voy con fe”.

Este testimonio no solo revela su determinación, sino que también resuena profundamente con quienes han pasado por situaciones similares, ofreciendo un rayo de esperanza y apoyo.

La visibilidad que ha dado a su enfermedad ha permitido que sus seguidores comprendan mejor los retos que enfrentan quienes padecen artritis reactiva, un problema que no siempre recibe la atención que merece.

Su valentía para hablar abiertamente sobre su condición ha inspirado solidaridad y apoyo de su comunidad.

Además de su lucha personal, la familia de Verónica también se destaca en el ámbito profesional. Jessica Giraldo, otra de las hermanas de Karol G, fue recientemente reconocida por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año, subrayando el importante papel que juega en la carrera de su hermana.