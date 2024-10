KompaYaso: La incómoda polémica que Ana Bárbara vivió con el comediante

Tras el fallecimiento confirmado de KompaYaso, los internautas recordaron las participaciones del comediante en diversos programas televisivos. En uno de ellos, su fama se acrecentó tras su confrontamiento televisivo con la cantante mexicana Ana Bárbara.

KompaYaso vs Ana Bárbara: albur y comedia en televisión

Uno de los momentos más polémicos y controversiales en la carrera de KompaYaso fue su participación en el programa Tengo Talento Mucho Talento, reality show donde la cantante Ana Bárbara se encontraba en el grupo de jueces y quien fue víctima del humor negro utilizado por el comediante en sus presentaciones.

KompaYaso recurrió al albur en más de una ocasión frente a la cantante mexicana, lo cual causó incomodidad por el morbo utilizado en los chistes. “No saben lo que me disgusta tener que volver a verlo. No sé como pedirle a la gente en su casa que no voten por él”, confesó Ana Bárbara durante el programa y antes de la presentación del comediante.

En aquella ocasión, en el año 2019, el KompaYaso interpretó posteriormente una canción que molestó a la cantante y provocó que se levantara de su asiento de su juez para buscar un guardia y retirar al comediante del escenario. “O se va él o me voy yo (...) Estoy hasta temblando de coraje”, reclamó.

En otra ocasión, en el mismo programa y en su aniversario de diez años, el KompaYaso también utilizó sus chistes en un acto de magia donde participó Ana Bárbara: “Mi primer acto de la noche: lograr lo que nunca pensaron que lograría, tener a la Bárbara de rodillas ante mí”.

Cabe destacar que Eleazar del Valle, conocido popularmente como “KompaYaso”, falleció a los 53 años de edad, después de ingresar al hospital por un presunto evento cerebrovascular y después de una semana falleció por el daño cerebral, hecho que confirmó su hermana Alix.