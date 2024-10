Mariana Seoane le responde duramente a Pablo Montero: “Que madure”

Parece ser que la relación entre Mariana Seoane y Pablo Montero no está del todo bien a raíz de la diferencia que tuvieron con motivo de la ausencia del actor en el estreno de “Perfume de Gardenia”.

La actriz y cantante dijo que no podía excusar las acciones de su amigo, porque fue evidente que faltó a su trabajo, aunque después le ofreció disculpas públicas si lo había llegado a ofender de alguna manera, porque nunca fue su intención.

En ese momento, Mariana Seoane le dijo a la prensa que los verdaderos amigos se decían la verdad, así no la quisieran escuchar y quería pensar que Pablo Montero habría hecho lo mismo por ella, pero parece ser que algo pasó entre ellos.

¿Por qué Mariana Seoane se enojó con Pablo Montero?

Pablo Montero comentó en días recientes que a Mariana Seoane lo que le hacían falta eran unas buenas nalgadas: “Échenmela para acá, para que le de unas buenas nalgadas, por eso échenmela para acá para que le de unas nalgadas y así me quedo feliz”.

A pesar de que el cantante lo dijo en tono de broma, a la actriz no le pareció correcto, porque estaban hablando de un tema serio.

“No tengo nada que contestar ante un acto tan grosero de un amigo, cuando yo estoy pasando lo más difícil de mi vida y él se enoja por algo que todos sabíamos, que madure”, expresó Mariana Seoane.

Si bien la propia cantante reveló que Pablo Montero sí se había molestado con ella por lo que dijo sobre él, mencionó que su amistad de años no acabaría por eso, sin embargo, ahora su actitud cambió completamente y no le siguió el rollo a su amigo. Lo que hace cuestionarnos si habrá pasado algo entre ellos o tuvieron una discusión en la que no quedaron bien.