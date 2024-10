Belinda lanza una canción que parece una dedicatoria directa a Cazzu y a Christian Nodal: ¿Qué dice la letra?

El regreso de Belinda a la escena musical ha sido triunfal desde todos los puntos de vista. Sus temas están siendo reproducidos en las plataforma digitales, tiene presencia en las redes sociales y se junta con personajes de la industria de primer nivel, como su encuentro reciente con Shakira.

La mayor parte del contenido de sus letras, parecen una referencia a su relación con Christian Nodal y cómo le hizo para superar el trago amargo que le dejó la relación con el ahora esposo de Ángela Aguilar.

Aunque la ruptura fue en 2022, Belinda tiene mucha tela para cortar, ya que contó muy poco en los medios. De hecho, la cantante hispano-mexicana parece agarrarse hasta de la reciente polémica con el trío Nodal-Cazzu-Ángela Aguilar.

Belinda lanzó de manera oficial el tema “Bugatti”, que para muchos es una referencia directa a Cazzu. Más allá de ser un reclamo, ya que la argentina fue la primera novia que tuvo Nodal después de ella, esta canción es como una especie de ánimo hacia la rapera.

Es como que Belinda pareciera solidarizarse con Cazzu, después de que Christian Nodal la dejara con una bebé de ocho meses, para comenzar una relación con Ángela Aguilar.

¿Qué dice “Bugatti”, canción de Belinda?

Ya de entrada, Belinda suelta toda la carne en el asador con la temática de su nueva canción: “Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor, que atravesar un mal de amor está cabrón. Yo por eso ya pasé y la solución me la sé. Ponte chula y solo sígueme”, dice el sencillo, según TV y Novelas.

“No bajes la nota, eres una rockstar, una superestrella. Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella... No le escribas, no le llames. No respondas los mensajes si te escribe diciéndote ‘I’m sorry’. Tú eres una modelo de revista, desbloquéalo del insta, pa’que el hijoeput# te vea la storie”, añade.

Puede ser una representación de cualquier ruptura, pero también parece la historia de lo que vivió Cazzu con Christian Nodal.