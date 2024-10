Conoce Foodcoma, el festival de la CDMX que une música y comida ilimitada

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes en todo el mundo. Cada fin de semana, miles de personas asisten a diversos lugares para tener un momento de diversión; tras lo ocurrido con la pandemia, algunas empresas volvieron a organizar festivales y conciertos, pero ¿Hay un espacio que une comida y buena música?

Para responder a la pregunta antes realizada, en las últimas semanas se comenzó a popularizar el FoodComa Fest, un evento gastronómico que promete ser de los favoritos de todos aquellos que disfrutan de comer, vivir nuevas experiencias y bailar al son de buena música. Este nuevo festival se realizará el próximo 9 de noviembre en el Parque Bicentenario.

Lo nuevo en FoodComa Fest y cartel oficial

El chef Aquiles Chávez, reconocido por su estilo audaz y su pasión por la gastronomía mexicana, fue el encargado de la curaduría de los restaurantes presentes en Foodcoma 2024. Su visión creativa y experiencia en la alta cocina han reunido a un grupo de chefs y establecimientos que prometen deleitar a los asistentes.Entre ellos, el Fire Master Beto Villarreal, famoso por sus platillos al grill y su profundo conocimiento de la gastronomía del noreste; Javier Plascencia, una de los personalidades más influyentes en la cocina baja-med, Benito Molina quien se caracteriza por sus platillos de pescados y mariscos entre muchos más.

Line-up musical de FoodComa Fest 2024

Bandas y artistas como Kinky, Kurt, la legendaria Sonora Dinamita, el espectacular show drag de Mentidrags, y el poder cumbiatonero de Pablito Mix, harán vibrar el festival. Y como si eso no fuera suficiente, el show conceptual de Kapsula promete sacudir la pista de baile con hits en inglés y español. Aquí no solo se come, ¡se baila hasta la última canción!

El boleto general incluye todos los alimentos, gratis e ilimitados, conciertos y presentaciones en vivo, así como acceso a zonas de descanso y picnic para relajarte entre platillo y platillo. El costo es de 650 pesos. Además, el ticket VIF ofrece una experiencia VIP que brinda un acceso preferencial al festival, selección especial de alimentos exclusivos, pit lateral frente al escenario y baños exclusivos tiene un costo de mil 100 pesos.