¿René Franco se reivindicó con la entrevista que le hizo a Adrián Marcelo?

La entrevista que le realizó René Franco a Adrián Marcelo por fin se publicó y los usuarios se sorprendieron de que el periodista lograra encarar al influencer por su actuación dentro de “La Casa de los Famosos México 2″.

Recordemos que durante todo el reality show, mientras era uno de los panelistas, parecía ser un férreo defensor del conductor regiomontano, por lo que llegó a ganarse un montón de hate.

René Franco incluso se peleó con varios famosos por defender las opiniones que emitía sobre los participantes de “La Casa de los Famosos México 2″ y de las circunstancias que provocaba afuera.

René Franco logra incomodar a Adrián Marcelo en su entrevista

En varios clips que han circulado de la entrevista que le hizo René Franco a Adrián Marcelo, se destacan varios momentos en los que el periodista de verdad se nota hastiado por las respuestas que daba el influencer.

Y es que el conductor regiomontano mantuvo lo que decía dentro de “La Casa de los Famosos México 2″ sobre el resto de participantes y de la producción, que buscaban favorecer a Arath de la Torre y al team mar, pintándolo a él como el gran villano.

René Franco se mostró sincero y le cuestionó si en verdad se creía todas esas tonterías, porque sabe que Adrián Marcelo tiene experiencia en televisión por Multimedios, y simplemente no quiere aceptar que jugó de forma pésima.

“Wow René Franco me sorprendiste. Mis respetos. Nadie se hubiera atrevido a entrevistar a Adrián Marcelo como tú lo hiciste. No te prestaste a señalar a Gala y Arath sino a él, a su juego. Súper incómodo y no pudo contigo. Aplica el ‘se tenía que decir y se dijo’”, escribió un usuario en X (Twitter), sobre la entrevista.