Durante aniversario, mujer destapa infidelidad de novio en publicación viral

Las redes sociales se convirtieron, en los últimos años, en un sitio frecuentado por millones de perdonas en todo el mundo. Día con día, los internautas suelen compartir los hechos más importantes en sus cuentas, pero ¿Esto puede traer algo malo?

Para responder la pregunta antes realizada, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que una mujer rompió con las falsas esperanzas de unos novios que celebraban su cuarto aniversario, pero ¿Qué fue lo que ocurrió?

El hombre colocó el siguiente mensaje “Felices cuatro años al amor de mi vida. Gracias por ser la novia más bella, dedicada, y especial de todo el mundo. No se que haría sin ti a mi lado”, sin embargo ‘Nara’ respondió con “este hombre estaba en mis dms diciéndome que estaba enamorado de mí y ahora quién lo mira celebrando”.

Para respaldar su comentario, la internauta subió supuestas capturas de pantalla en las que se ve cómo el involucrado mandaba mensajes y reacciones a las historias de la mujer.

Andrea, pareja del hombre, no se quedó callada y defendió a su novio: “fácilmente me lo pudiste escribir por privado pero se que lo que buscas es arruinar algo real so make a line”.

Un noviazgo que se viralizó en la red social de Elon Musk

Tras todo lo ocurrido, las cuentas se viralizaron y los usuarios expresaron que todo se trata de una farsa ya que la presunta novia subió otra foto con el siguiente texto: “han pasado 5 años y te sigo viendo de la misma forma, completamente enamorada de vos mi vida” con una foto del mismo lugar, pero con otro hombre.

Si bien todo sigue en suposiciones, los posteos suman millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “I love u babyboy, no sería nada sin ti”, “La intuición no se equivoca cuando sientes celos, No estás loca, hoy entérate, yo soy la otra” o “Por tu culpa después nos dicen que los hombres somos todos iguales”.