No fue un accidente: Karely Ruiz revela que intentó convertirse en madre durante un año

El embarazo de Karely Ruiz generó un impacto en quienes consumen el contenido de la influencer. Nadie sabía ni siquiera de que tenía pareja, entonces a muchos le pasó por la mente que podría haberse tratado de un accidente.

Sin embargo, la misma modelo de OnlyFans ha revelado que tenía alrededor de un año buscando quedar embarazada, ya que tenía el profundo deseo de ser mamá.

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz compartió un posteo que contiene una imagen de una sesión de foto especial, que se hizo para celebrar su embarazo.

“Estoy muy emocionada por conocer a mi princesa. Ya falta menos de conocer al amor de mi vida. Gracias dios por darme esa bendición después de 1 año intentándolo. Sé que esto cambiará mi vida pero estaré dispuesta a darlo todo no me importa hacer todo lo posible por que siempre estés feliz. Como les digo esto no es nada fácil pero la gente se empeña en hacerme sentir mal pero les digo diossss los bendiga doñas perfectas”, escribió Karely Ruiz en su posteo.

El papá de la bebé de Karely

A mediados de septiembre, Karely Ruiz subió una serie de fotos en las que se ve a su presunta pareja, misma que podría ser el padre de su hijo. Ahora, si bien la mujer tapó el rostro del hombre, sus seguidores descubrieron que el involucrado cuenta con un tatuaje muy característico: tiene el rostro de Karely. Ruiz.