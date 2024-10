Televisa tendrá a Bruno Mars en su Upfront 2025; no pudieron traer a Taylor Swift

Televisa presentará la siguiente semana su Upfront 2025. Dicho evento se realiza cada año y en este la televisora presenta a sus anunciante los programas que lanzarán para el 2025.

En dicho evento que se lleva a cabo en las instalaciones de Televisa San Ángel se presentan los talentos más exclusivos de la televisora, así como los ejecutivos y anunciantes que contratarán espacios comerciales para el siguiente año.

Uno de los elementos que llama la atención del público son las estrellas internacionales que Televisa contrata para que realice un show privado a sus estrellas y los patrocinadores.

El año pasado la encargada de realizar dicho show fue la cantante Katy Perry con quien se retrataron los actores y actrices de Televisa que fueron convocados.

Bruno Mars cantará en el Upfront 2025

La empresa de Emilio Azcárraga Jean llevará a cabo la presentación para los anunciantes la siguiente semana y el comentarista de espectáculos Álex Kaffie reveló en su canal de youtube que contrataron a Bruno Mars para el show privado.

Kaffie también había dicho que la televisora estaba interesada en llevar a sus instalaciones a la cantante del momento Taylor Swift, la cual no dio su brazo a torcer.

El experto en farándula consideró que no cree que la negativa de la estrella haya sido un tema monetario porque la televisora cuenta con los recursos para tener a una estrella de esa magnitud.

¿Cuánto cuesta un show privado de Taylor Swift?

De acuerdo con el sitio de “La Vanguardia” la cantante de “We Are Never Ever Getting Back Together” cobraría un millón de dólares por concierto privado. Sin embargo dicha información corresponde al 2016, ocho años antes de que la artista se convirtiera en el boom que es hoy.

Por otro lado la revista Forbes asegura que Taylor Swift gana entre 10 y 13 millones de dólares por concierto, por lo que para contratarla Televisa tendrían que pagar entre 1, 10 ó 13 millones de dólares: es decir, 18.3, 183 ó 238.4 millones de pesos mexicanos.