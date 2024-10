Famosa cantante de los años 70 le pide dinero a Luis Miguel ya que asegura haber creado el nombre “La Bikina”

Luis Miguel podría estar en las puertas de un nuevo proceso judicial. Mientras su situación con Aracely Arámbula y sus hijos (Miguel y Daniel) parece encaminarse a una resolución positiva, ahora aparece una famosa cantante de los años 70 reclamándole dinero, por ser la supuesta creadora del nombre “La Bikina”.

El tema musical es una creación de Rubén Fuentes, en 1964. Celia Cruz, Chayito Valdez y Gualberto Ibarreto son solo algunos de los artistas latinos que han interpretado el tema. Sin embargo, la versión más popular ha sido, sin duda alguna, la de Luis Miguel que apareció en el año 2000.

El Sol de México interpretó el tema para su disco Vivo, que grabó en la sala de conciertos Auditorio Coca-Cola en Monterrey, México, durante una tanda de cinco presentaciones que dio el cantante, como parte de su gira “Amarte es un Placer Tour”.

El video de YouTube de esta canción tiene alrededor de 269 millones de reproducciones, de las más populares de Luis Miguel.

Sanjuana Reyna dice ser la creadora

Una reseña de SDP Noticias se hace eco de declaraciones de la famosa cantante de palenques, Sanjuana Reyna, que dice ser la dueña de la canción. A pesar de que reconoce a Fuentes como el creador de la música y letra, ella dice ser la creadora del nombre.

“Si Luis Miguel quiere ayudarme, pues se lo agradecería mucho, porque es como quitarle una semillita. Si él me ayuda pues que dios lo bendiga, si no también (...) pero que diga, con La Bikina estoy ganando dinero, que me cuesta darle a esta viejita”, dijo Sanjuana.

“El nombre es mío, porque ese lo ideé yo, el nombre nació de mí. Esa canción es famosa mundialmente, pero es el nombre La Bikina y ya luego viene lo bonito. Está registrado en la asociación nacional de actores desde 1962, creo que es justo que compartan poquito conmigo las ganancias”, añadió.