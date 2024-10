Los Tucanes de Tijuana empoderan a ‘La Chona’ y a los corridos que reflejan una realidad

Es tiempo de Los Tucanes de Tijuana, así lo compartió la agrupación para definir sus 37 años de carrera musical. Los integrantes charlaron durante una breve visita a Guadalajara, donde tuvieron un concierto en las Fiestas de Octubre, pero sin antes disculparse por llegar tarde por el tráfico.

Mario Quintero, voz y guitarra de la agrupación, reveló que le gusta mirar el pasado para no olvidar lo que han hecho, por eso siempre tienen presente una fecha, “tenemos ya 37 años de carrera, iniciamos en 1987, precisamente un lunes 13 de abril de 1987, ya son 37 años”.

Los Tucanes de Tijuana han pasado por varios momentos, sobre todo enfrentar la censura en los corridos.

“Los que critican los corridos son aquellos a los que no les gustan. Algunos medios tienen su pensamiento o buscan polémicas. Nuestra intención no es hacer héroes. A lo mejor todos nos aprovechamos de esos personajes conocidos que a la gente le llaman la atención, pero un corrido no hace héroe a nadie. Nosotros tomamos las noticias y las musicalizamos”, sostuvo el músico mexicano.

Los Tucanes de Tijuana charlaron con Publimetro sobre su carrera (Kevin Winter/Getty Images for Coachella)

Rechazó que la intención sea colgarse de la controversia, “nosotros siempre somos muy respetuosos de lo que decidan las autoridades, de las reglas y de las leyes. Somos muy respetuosos, pero creemos que la música no tiene nada que ver, la música es entretenimiento y estamos siempre a favor de los corridos. Entendemos que a lo mejor de repente se ha caído en la vulgaridad de expresión y no se ha respetado lo que es eso, la libertad de expresión. Una cosa es la libertad, otra cosa es la vulgaridad de expresión, y de repente hay corridos que hasta a nosotros también nos preocupan. Creo que debemos de ser también personas responsables, nunca perder la responsabilidad civil que tenemos como persona y hacer música que se siga considerando cultura”.

Mario Quintero explicó que lo más fuerte de la banda son las cumbias y los temas románticos.

“Siempre vamos a defender los corridos, los corridos no tienen nada que ver con la problemática, los corridos no son la causa, los corridos son consecuencia de lo que sucede, entonces afortunadamente los Tucanes de Tijuana, tenemos la fortuna de cantar muchas cumbias, muchas románticas, muchas rancheras, muchos corridos y el público nos ha permitido que hagamos música variada. Los corridos, se pudiera decir, son un complemento a nuestra carrera, pero los temas más fuertes de los Tucanes son cumbias y son románticas, pero respetamos lo que hacen todos. Creemos que cada quien hace lo correcto, pero muy respetuosos de nuestras autoridades”, dijo Quintero.

Nuevas fórmulas en la música

“La verdad que agradecemos mucho lo que pasa y a todos los chavalones que están incursionando en los corridos y que de alguna manera han hecho que los corridos sigan trascendiendo, de una manera diferente al corrido clásico. Nos emociona mucho que los corridos sigan creciendo, ahora sí avanzando en todo el mundo, aunque sea de una manera o un estilo diferente. Llegan con una nueva forma o fórmula, pero al final son corridos, es música mexicana, música nuestra y de cualquier manera aplaudimos a todos esos compañeros que están en el género y que siguen logrando que el corrido siga creciendo, trascendiendo en otro tipo de público y en todo el mundo”, dijo el vocalista de Los Tucanes de Tijuana.

Protagonistas de challenges en redes sociales, canciones virales en TikTok, tendencia en países como Japón, Corea del Sur y otros lugares, asumen que eso ha sido una carta de presentación para las nuevas generaciones.

“Creo que Los Tucanes de Tijuana siempre nos impusimos una meta cuando empezamos, que era primero grabar, luego conocer muchos lugares y bendito Dios que hemos logrado mucho más de lo que soñamos, esto es gracias a Dios y a nuestro público, así es que estamos más que satisfechos, y a estas alturas estar aquí es un gran honor, un gran orgullo que la gente siga disfrutando nuestra música, se siga identificando y siga bailando lo que es la música de los Tucanes. Además, ver a los chavalones nos rejuvenece”, añadió Mario Quintero a sus 58 años.

El poder de La Chona

La canción de música norteña de Los Tucanes de Tijuana, publicada en 1995, en el álbum Me robaste el corazón, en la actualidad ya es un fenómeno musical que ha cruzado la barrera del idioma.

“Nos sentimos contentos, satisfechos de lo que hemos logrado durante tantos años, gracias a Dios, al cariño de la gente, el apoyo de ustedes y pues ahora con este hecho que pasó con La Chona con Metallica, nos enorgullece mucho de que le hayan hecho este bonito homenaje a La Chona, la verdad que para nosotros fue algo insólito, épico y único”, dijo el fundador.

<i>“Esperemos que La Chona siga creciendo y que la gente a través de La Chona siga descubriendo el catálogo de Los Tucanes de Tijuana, eso permite que se redescubran las demás grabaciones de la banda”.</i> — Mario Quintero

El músico añadió, “La Chona sigue y sigue, no pierde su trote como dice la letra y a raíz de Metallica, de toda la chavalada y de toda la tucaniza que hace sus videos, pues se ha convertido en uno de los temas icónicos de nuestra carrera. También anda por todo el mundo y ahora con esto de Metallica agarró un plus, agarró un extra y el cual nos llena de orgullo y satisfacción. El catálogo de canciones de los Tucanes, no se limita nada más a cumbias, no se limita nada más a románticas ni a corridos, eso nos hace fuertes”.

A la pregunta, si estarían dispuestos a realizar algún cover de una canción de rock o metal, respondieron, “no somos rockeros, aunque nos encanta el rock, pero no estaría mala idea. A lo mejor en un día de esto nos atrevemos a hacer algo, pero no, no somos rockeros, lo que haríamos sería solamente como para corresponderles ese detalle hacia ellos (Metallica)”.

Los Tucanes de Tijuana charlaron con Publimetro sobre su carrera (Foto: Cortesía.)

