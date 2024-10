Gaby Spanic revela que José Ángel Llamas tenía una grave adicción

Gabriela Spanic compartió en el reality show “Secretos de Villanas 3″, que su expareja, José Ángel Llamas, tenía una grave adicción, que incentivaba que fuera violento con ella.

La expareja empezó a tener un romance cuando protagonizaron la telenovela “La Venganza” en el 2002, lo que fue un gran escándalo porque en ese momento ambos estaban casados.

Después de separarse, Gaby Spanic y José Ángel Llamas estuvieron saliendo durante dos años, lamentablemente no todo fue bueno y hubo maltrato. La actriz cree que eso se debió porque su ex era adicto al ejercicio y se inyectaba esteroides.

José Ángel Llamas se inyectaba esteroides y era violento

“Duramos dos años... Terminamos porque él era muy adicto al ejercicio y se inyectaba esteroides y esas cosas”, le compartió Gabriel Spanic a sus compañeras en “Secretos de Villanas 3″.

Es bien sabido que los esteroides provocan en las personas comportamientos violentos, es uno de sus efectos secundarios. En esa época era muy usado porque hace que los músculos se inflamen, dando la falsa apariencia de crecimiento muscular en muy poco tiempo.

En una ocasión, Gaby Spanic consiguió a José Ángel Llamas golpeándose en el baño y cuando le pidió que se detuviera, la comenzó a ahorcar hasta que perdió el conocimiento.

“Se volvió loco… Un día lo vi golpeándose en el baño y yo le dije: ‘No te golpees. ¿Qué te pasa?’ Pero me miró con cara de loco, me agarró por el cuello y yo me caí. Me desmayé”, relató la actriz de origen venezolano.

Y agregó: “Cuando abrí los ojos, estaba en la cama rodeada de paramédicos... Esto fue en Miami. Me dijeron que había estado inconsciente por 15 minutos”.

Gaby Spanic dijo que ese fue el fin de su relación con José Ángel Llamas y reflexionó sobre el tema de la violencia de pareja, ya que cuando la víctima decide contar su experiencia años después, suele recibir críticas en lugar de comprensión: “Estoy cansada de que nos juzguen por hablar años después”.