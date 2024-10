Karime asegura tener un gato trans en entrevista con Yordi Rosado

Karime Pindter es una de las mujeres más famosas en todo México. Tras su grandioso paso por Acapulco Shore, la creadora de contenido no paró de estar en las producciones más populares del país. Con la llegada de La Casa de los Famosos, los productores del programa buscaron a la Diosa del Reality, misma que atrajo un gran número de espectadores.

Después de todo lo ocurrido al interior del hogar más popular de todo el país, Yordi Rosado contactó a Karime Pindter para entrevistarla y conocer un poco más de lo que hay detrás de Pindter. Los fans de ambos personajes pudieron escuchar poco más de una hora de charla con grandes momentos.

Pese a que algunos internautas sacaron clips de momentos relevantes de la entrevista, la realidad es que muchos quedaron sorprendidos con la declaración de la exintegrante de Acapulco Shore, quien aseguró que tuvo un gato trans.

Karime confiensa que su gato fue trans

Con base en la Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en ingles, “Transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer. La identidad de género hace referencia a la experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene una persona”, pero ¿Un gato puede ser trans?

Karime diría que sí e incluso aseguró, en entrevista con Yordi, que su gato llamado Tito era trans. La mascota, quien vivió 17 años, fue tema de conversación: “Era no binario. Era mujer, pero me gustaba llamarlo él y le gustó mucho la idea; entonces era no binario”, dijo la modelo.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones, donde se pueden leer comentarios como “Por eso le pongo nombres neutros a mis gatos de la calle, luego resulta que son trans. Luego ni los veterinarios le atinan”, “el primer gato que tuvimos en mi familia creiamos que era gata y resulto ser macho hasta meses despues nos dimos cuenta” o “así la gatita que rescató mi suegra, le puso merlina y resulta que es niño”.