¿Quién era Paul Di’Anno, el vocalista de Iron Maiden que falleció?

El lunes 21 de octubre se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Paul Di’Anno, quien fue parte vital para la banda británica, Iron Maiden. El exvocalista de 66 años dejó un legado no solo en la escena del heavy metal, sino en la música en general.

Fue mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, que Iron Maiden confirmó el deceso de Paul Di’ánno, pues realizaron una publicación lamentando lo sucedido:

“Realmente nos entristeció conocer la noticia de la muerte de Paul Di’Anno. La contribución de Paul en Iron Maiden fue intensa y nos ayudó a formar el camino que hemos avanzado como banda por casi cinco décadas. Su presencia pionera como líder y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada por siempre, no solo por nosotros, sino también por los fanáticos alrededor del mundo”.

Dicho comunicado publicado en Instagram concluyó con el agradecimiento de los miembros por haber podido convivir con el vocalista una última vez: “Estamos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de encontrarnos un par de años atrás y haber pasado tiempo con él una vez más”.

Comunicado de Iron Maiden en Instagram sobre el fallecimiento de Paul Di'Anno

Aunque no se dieron a conocer las causas del fallecimiento de Di’Anno, es bien sabido que en los últimos años sufrió de problemas de salud que lo obligaron a usar silla de ruedas; aún así, el cantante continuó ofreciendo su espectáculo alrededor del mundo.

¿Quién era Paul Di’Anno?

Paul Andrews, mejor conocido por su nombre artístico, Paul Di’Anno nació en Inglaterra en el año de 1958.

Fue mayormente reconocido por su desempeño como vocalista de Iron Maiden de 1978 a 1981. Su ingreso a la agrupación se dio a tres años de que el bajista Steve Harris la fundara; y su salida se debió principalmente a problemas con las drogas, por lo que Bruce Dickinson entró en su lugar.

Tras su retiro de Iron Maiden, Paul le dedicó tiempo a otras dos bandas: Battlezone y Killers, además de su carrera en solitario.

En 2022, Paul habló con el medio ‘Metal Hammer’ sobre su despido de Iron Maiden: “Me hubiera gustado poder contribuir más. Después de un tiempo eso me deprimió. Al final, ya no podía dar el 100 por ciento a Maiden y no fue justo para la banda, los fans, ni para mí”.