Alex Fernández inicia nueva etapa lejos de su padre y con retos importantes en su carrera

Alex Fernández está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera musical, que implica un cambio de disquera, dejar los conciertos con su padre Alejandro Fernández, iniciar gira con Majo Aguilar y hacer más fuertes los lazos con su abuelo Vicente Fernández al pisar los escenarios.

“Todo en forma, gracias a Dios, ahorita sacamos, bueno, recientemente sacamos una canción de Majo, ella la escribió, se llama Cuéntame y va muy bien. Ahora, tenemos gira en Estados Unidos, empezamos este fin de semana y ya entusiasmado también por todo el show que hemos estado armando. Además, con todas las ganas para hacer una gran fiesta mexicana de las dinastías Fernández-Aguilar. Va a estar buenísimo el show y también ya con muchas ganas de empezar el show.

Alex Fernández tiene un cambio importante para su carrera. (Foto: Cortesía)

El tour de las dinastías Aguilar-Fernández comenzará el 25 de octubre en Savannah, Georgia y hará paradas en ciudades de Tennessee, Carolina del Norte y California, con la primera etapa finalizando el 30 de noviembre en Redwood City.

“Hay muchas ofertas para alargar la gira, pero ahorita queremos ver primero como nos va y cómo fluye la química. Ahorita, me llevo muy bien con Majo, pero no hemos trabajado como tal en un show y todo, porque es la primera vez que se hace algo de Fernández-Aguilar. Hay responsabilidad por el apellido y la dinastía. es algo que en teoría nunca se había hecho. Digo, ya mi abuelo (Vicente Fernández) y Antonio (Aguilar) habían grabado una canción hace mucho tiempo, pero algo medio improvisado, así una canción nomás, pero así como tal una gira, pues nunca se había hecho”, explicó el cantante tapatío.

Cambio de disquera

Alex Fernández pertenecía al sello Sony Music México, pero decidió hacer un cambio importante para su carrera, “fíjate que ahí hubo varios temas porque me acabo de salir de la disquera que estaba. Entonces, ahorita estamos empezando como quien dice otra vez, por eso muchas cosas de las que yo había dicho ya no van a salir, se tuvieron que pausar por ese tema. Estamos entrando justo a la otra disquera, no quiero decir ahorita porque voy a dejar todo que sea sorpresa.

<i>“Vamos a empezar todo el proyecto y ahora sí vamos a estar con músicas 100% mexicana con mariachi. Vamos a hacer todo lo que era mi visión desde un principio. Obviamente, como lo he dicho, yo no estoy peleado con ningún género y me gusta el pop, me gustan todos los géneros y, si en algún momento, sacamos una canción de pop u otro género, lo haremos como sencillo o como algo independiente”</i> — Alex Fernández

El mayor de los hijos de Alejandro Fernández agregó, “mis discos, mi línea y todo siempre va a ser de música 100% mexicana, no mariacheño, no sierreño, norteño, banda, etcétera. Vamos a intentar darle un toque, agarrar un estilo que la gente pueda identificar que soy yo y todo eso. También buscar algún diferenciador de vestimenta, por ejemplo, marcar un estilo en general como artista, pero viene un cambio muy bueno”.

Dice adiós a la gira con Alejandro Fernández

“Se cierra un capítulo muy especial de esta larga aventura que he tenido el honor de compartir con Alejandro Fernández . Cada vez que subimos juntos al escenario fue como un sueño hecho realidad, lleno de momentos que siempre llevaré en el corazón. Papá… gracias por cada enseñanza y por cada instante que hemos compartido en este camino. Cantar contigo ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida, y no hay palabras para expresar lo agradecido que estoy por haber recorrido esta aventura juntos”, compartió Alex.

<i>“No sabemos cuándo volveremos a cantar juntos, lo que hace que cada una de las veces que compartimos el escenario sea aún más valiosa”</i> — Alex Fernández

Alex Fernández tiene un cambio importante para su carrera. (Foto: Gabriela Acosta)

Vicente Fernández está presente

Alex tenía un lazo muy especial con su Tata, como lo llaman cariñosamente todos los nietos de Vicente Fernández y nunca sale al escenario sin tenerlo presente.

“Mi abuelo siempre fue mi pilar, gracias a él estoy aquí. Siempre voy a dar gracias a mi abuelo, siempre pienso en él en cada presentación y en cada lugar donde voy. Siempre pienso que mi abuelo me acompaña y está conmigo en todo momento porque eso es mi seguridad, ya sea en su cumpleaños, aniversario o algo, siempre lo recuerdo”, dijo Alex.

Por ejemplo, en sus trajes de charro suele utilizar un vínculo con su abuelo como fue en sus pasadas presentaciones en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

“Este traje, fíjate que lo acabo de mandar a hacer. El traje es nuevo, lo estoy estrenando hoy (viernes), de hecho. La botonadura es una botonadura que mi abuelo que le había regalado a mi mamá. Mi abuelo le regaló un traje de él a mi mamá en un show y mi mamá me regaló la botonadura. Entonces, pues ahora ya lo portamos con mucho orgullo”, finalizó.