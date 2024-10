Shakira comparte video de los ensayos para su gira e impresiona con una acrobacia

Shakira tuvo que modificar las fechas de su gira debido a la alta demanda y expresó que ahora tendría que ofrecer un show más grande y mejor que tenía planeado hacer, por lo que decidió compartir un abreboca del ensayo.

A pesar de que poco después de compartirlo lo borró, sus fans lograron hacerse con el video que ahora está circulando en las redes y se puede apreciar a la cantante colombiana colgando de un ancla mientras está disfrazada de sirena.

Lo más impresionante de todo, es cómo Shakira logró bajarse de ahí, pues se zambulló al agua con una gran acrobacia que muy pocas intérpretes actuales pueden replicar.

¿Shakira replicará el disfraz de sirena en su gira mundial?

Si eres fan de Shakira, sabrás que la barranquillera personificó a una sirena en el videoclip del tema “Copa Vacía”, que grabó con su compatriota, Manuel Turizo, y al ser una de sus más recientes canciones, era de esperarse que se incluyera en el setlist del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

No obstante, nadie se esperaba que la cantante volviera a colocarse la cola de sirena y mucho menos que se tirara a una piscina en pleno show, aunque bien podría tratarse de una doble o sería una parte donde se cambiará de ropa.

Los otros temas que podría incluir Shakira en su setlist para el “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” son: She Wolf; Ciega, sordomuda; Entre Paréntesis; Monotonía; Inevitable; Día de Enero; Que me quedes tú; Antología; Whenever Wherever; Chantaje; Te Felicito; TQG; Las De La Intuición; La Tortura; Soltera; Puntería y Waka Waka.

Se desconoce si la cantante tiene planeado incluir otras o cambiar el setlist de canciones en diferentes ciudades o incluir alguna que otra después.