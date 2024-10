Nicola Porcella vuelve a enfrentar una fuerte polémica como parte de la filtración de videos en donde fue captado hablando mal de Wendy Guevara y Agustín Fernández, por lo cual ante los comentarios que han surgido en redes sociales, el nuevo conductor de ‘Hoy’ habló del tema para terminar con todas las especulaciones.

En los últimos meses, el famoso peruano no ha dejado de llamar la atención por algunas acusaciones, especialmente como parte de la participación de su amigo Agustín Fernández en LCDLFM; a pesar de que logró superar las críticas, Nicola vuelve a enfrentar las repercusiones de la supuesta conversación que se filtró.

“Imagínate que salgo con alguien, llegó y le digo quédate en mi casa, sale y quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea, sí es incómodo hasta para mí, o sea es incómodo, llevar a alguien y estás tomándote un vinito y aparece Wendy, me va a decir: oye Nicola, no jodas”.

Nicola reacciona a señalamientos por ser captado al hablar mal de Wendy Guevara

En medio de la polémica, Nicola aseguró que está tranquilo y en buenos términos con sus amigos, asegurando que la situación se malinterpretó, por lo cual explicó que se siente atacado por la forma en la que fue violada su privacidad.

“Estoy tranquilo, la verdad estoy tranquilo, contento, ni hagan caso, mientras acá en la casa estemos tranquilos, malinterpretaron todo lo que yo dije, pero ya sabes que ni voy a hablar porque es darle repetición. Lo único que me pone así, medio me mueve, es que estoy volviendo a lo mismo, a que no pueda hablar en ninguna parte, que ya no pueda decir nada, porque lo que dije no era eso, me refería a otra cosa”, dijo.

En este sentido, el conductor de televisión aseguró que en ningún momento habló mal de sus amigos, por lo cual comienza a sospechar sobre la persona que filtró esa conversación.

“Estaba hablando bien de mis amigos, pero ya que no puedo, otra vez estoy con eso en la cabeza de que no puedo hablar, de que no puedo hacer nada, de que no puedo decirle nada a nadie, o sea, ya no puedo opinar y creo sabes quiénes fueron, creo que era de la prensa”, añadió.