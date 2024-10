Karely Ruiz, quien ha destacado por su contenido en diversas plataformas, volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales, no solo por el video en el que demostró sus habilidades en la cocina, sino también porque la influencer mexicana mostró más a detalle su nueva camioneta, dejando un sinfín de dudas entre sus seguidores.

La creadora de contenido ha destacado por su popularidad en redes sociales, principalmente en la plataforma de OnlyFans; sin embargo, todo parece indicar que está lista para iniciar una nueva etapa en su vida a nivel personal con motivo de la llegada de un nuevo integrante a su familia, ya que se convertirá en mamá de una niña.

Karely Ruiz espera a su primer hija (Foto: Instagram)

¿Cuánto cuesta la camioneta que Karely Ruiz mostró en su nuevo video?

Fue desde hace algunas semanas que Karely Ruiz llamó la atención de sus seguidores de Instagram después de publicar un video en su cuenta oficial, en donde mostró su nueva camioneta de la marca Tesla, haciendo evidente que seguirá creciendo en diversos aspectos de su vida.

Karely Ruiz y su Tesla

Asimismo, durante su nuevo video de cocina volvió a mostrar su nueva camioneta, señalando que su embarazo ha sido la motivación para seguir trabajando y adquirir ese tipo de artículos, por lo cual señaló que con sus próximos hijos se comprará otros objetos de lujo.

“Ay, mi camioneta nueva que me compré, aunque estoy embarazada, ¿cómo ven? Me voy a embarazar más seguido, quiero tres hijos, amigos, quiero tres hijos, con cada hijo me voy a comprar cosas diferentes”, comentó.

Al respecto de las dudas de sus seguidores sobre la camioneta, de acuerdo con información especial del sitio oficial de Tesla, el vehículo que adquirió la famosa influencer cuesta al rededor de 2 millones 350 mil pesos mexicanos, por lo cual sus fanáticos han reaccionado sorprendidos ante el poder adquisitivo de Karely Ruiz.