El llamativo posteo de Elizabeth Gutiérrez que sus fans dicen que va dedicado a William Levy

Después de 20 años de matrimonio y de lo que parecía ser una de las uniones más genuinas del mundo del entretenimiento, William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron el inicio de su divorcio, en el primer trimestre de este 2024.

Se ha dicho de todo con respecto a los motivos que provocaron la separación de la pareja. Fuentes cercanas dicen que el actor cubano le fue infiel a Elizabeth.

Hace poco, William Levy decidió hablar sobre algunas situaciones polémicas que habían sucedido recientemente, como el día en el que hubo una riña doméstica en la que tuvo que intervenir la policía.

Se dijo que Elizabeth había llegado con su hija y el actor cubano estaba con otra mujer. Un agente policial ingresó al domicilio y notó que en la casa no había nadie. El mismo Levy dijo que no tenía a nadie adentro y que de haber alguien estaba en su derecho, ya que en ese momento él era un hombre soltero.

“Si hubiera estado con alguien, estaba en todo mi derecho, porque ya estábamos separados. Jamás expondría a mi hija de esa forma”. Asimismo, reiteró que es un gran padre y que todas las acusaciones que han hecho sobre él son mentiras.

Justo después de que estas declaraciones de William Levy fueron noticia, Elizabeth Gutiérrez reapareció con un llamativo posteo en sus redes sociales, que tiene toda la pinta de ser una dedicatoria para el actor cubano.

Puso en las historias una imagen que decía lo siguiente, según reseña de TV Notas:

“Te amé con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, cada segundo y por cada rincón. Luego borré mi pasado para que no te molestara, desalojé mi corazón para que tuvieras más espacio, te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó”.

Elizabeth Gutiérrez IG

Después de dicha publicación, Elizabeth Gutiérrez fue a “Despierta América” y allí le preguntaron si era una dedicatoria especial para su ex.

No lo negó, pero tampoco lo confirmó. Dijo: “Me pareció superlindo ese post, de verdad. Siempre doy todo de mí, con amor. No tengo nada que diga ‘pudiera haber hecho esto’. Me gusta entregarlo todo desde el amor”.