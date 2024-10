Fan de Gala Montes amenazó a Agustín Fernández y su equipo publicó la conversación

Hace unas horas, el mánager de Agustín Fernández expuso la llamada que recibió de un supuesto fanático de Gala Montes, donde amenazaba a su representado.

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México 2″ fue muy tóxica, sin embargo, el público ha llevado la situación a otro nivel, puesto que el amigo de Nicola Porcella y Wendy Guevara, no sería el primero en recibir amenazas de este tipo.

De hecho, las productoras del reality show recibían amenazas constantes a lo largo del programa, así como también otros participantes que no cayeron bien a la mayoría de la gente por sus malas acciones.

Gala Montes y Agustín Fernández estarían saliendo

Durante su estancia en “La Casa de los Famosos México 2″, Gala Montes y Agustín Fernández tuvieron un romance, del que se especula han decidido continuar acá afuera.

Tomando en cuenta que Karime Pindter aclaró que no se sentía atraída por Gala Montes y solo la quería como amiga. Recientemente, el periodista Gabo Cuevas declaró que la actriz se habría quedado a dormir en la casa del argentino varias veces y que todo el asunto de ‘Garime’, solo sería un truco publicitario.

“Me contaron que Gala Montes se ha quedado a dormir en la casa de Agustín (…) él le ha pedido a ella, a todos, hasta a la Wendy y al Nicola, que no digan nada de eso porque le puede afectar”, señaló el periodista.

No se sabe si esta noticia tendrá algo que ver con el fan que amenazó a Agustín Fernánez, pero Joel Echeverría publicó la llamada que recibió de un hombre que se identificó como Alejandro.

“Hola, me llamo Alejandro, solo quiero platicar, escúchame… Yo le mandé un recado a Gala Montes, quiero conocerla en persona, platicar, no me gusta Agustín. Dile a Agustín Fernández que se cuide de mí… Sé dónde vive”, dijo el supuesto hombre.

Al poco tiempo, Joel Echeverría decidió eliminar los videos donde se escuchó dicha llamada, no obstante, una parte de los usuarios creen que como volvió a contratar a Agustín Fernández en FZ Management, le quieren limpiar la imagen, ahora más que está saliendo con Gala Montes.