Fey ya no busca a su media naranja: “No hay que tener a alguien para complementarte”

Fey es una leyenda de la música pop en México, pocas son las cantantes que han marcado a una generación, no solo con su música, también con su manera de bailar y forma de vestir. María Fernanda Blázquez Gil, nombre real de la intérprete, cumple 30 años de trayectoria, y a su vez, de formar parte del soundtrack de vida muchos, aunque a veces a ella le siga pareciendo increíble.

“A veces me creo que me tomen como un referente, cuando me lo dicen es muy raro. Siento que me dicen de algo del pasado, porque yo lo viví desde adentro y nunca percibí cómo se veía por fuera. Es más lo que me han hecho sentir, que lo que he visto que ha pasado, y esa es la sensación que tengo. Estoy llena de mucho cariño, he recibido amor de verdad. Doy gracias a la vida, porque me ha dejado acercarme a seres humanos hermosos, compartir cosas de sus vidas y llenarme de historias que me vienen a contar, con esos detalles es cuando me doy cuenta de que hemos tenido una historia larguísima juntos, y por eso siento que el público es mi familia. Solo puedo estar agradecida de cómo me perciben, por eso sigo creciendo, evolucionando y trabajando con las mismas ganas de sacar una nueva canción y hacerlo como si fuera la única y la última que existe. Entonces así es como trabajo desde el momento presente, tratando de reinventarme y de poder dar algo mejor como artista”, confesó Fey en entrevista con Publimetro.

Fey está lista para celebrar tres décadas de trayectoria musical

La intérprete de Media naranja cuenta con siete álbumes de estudio, pero hay uno en particular que abraza por el gran significado que tuvo para ella, se trata de Vértigo, que lanzó en 2002. “Fue la primera vez que compuse, me atreví a decir ‘yo también compongo’, porque es bien raro como artista estar cantando canciones de otras personas, te pones el saco y te quedan totalmente con lo que sientes. Pero más allá de que siempre me metí en la producción y en elegir los temas, obviamente yo, presentar mis canciones y mostrar lo que estoy sintiendo y viviendo, fue diferente, Me desahogue y no tuve miedo a que me conocieran. Eso me pasó en Vértigo, y fue de las etapas más lindas de mi vida, más allá de que no haya sido el disco más comercial por llamarlo así, sé que mi público, entendió perfectamente de qué se trató, entendió de qué fue esa historia y cuenta mucho de lo que yo vivía en ese momento”, expresó.

Fey cuenta con siete álbumes de estudio, con los cuales alcanzó a una venta superior a los 40 millones de discos, pero sin duda su gran himno es Media naranja, ¿será que ya la encontró? “De verdad, lo digo de corazón, mi media naranja es mi público. Pero creo que esa Fey que cantó esa canción en 1995, le diría, ‘no es cierto, tranquila, no tienes que buscar a alguien para completarte’. Creo que te puedes sentir completa, desde que te enamores de la vida, desde que te enamoras de ti, de lo que sea que estés viviendo cada día y de todo. Hay que agradecer el estar vivo, no sabes si estarás mañana, creo que ahí empiezas a vivir en plenitud y dejar de estar buscando algo que te llene, te complete o te haga sentir. No venimos a buscar una media naranja, la verdad, nos complementamos nosotros”.

Fey no dejará de celebrar

Con motivo de sus 30 años de trayectoria, Fey alista una verdadera fiesta noventera en el Auditorio Nacional el próximo 8 de noviembre. “Estoy muy emocionada. Ese lugar me trae recuerdos increíbles, desde la primera vez que me paré ahí, fue muy especial compartir con los fans. Para mí es una celebración, será una fiesta y soy buena anfitriona, así que los voy a consentir muchísimo, solo vayan y déjense llevar por la música. Eso sí, tienen que llevar el kit de la dona, la mascada y zapatos cómodos porque no los voy a dejar sentarse ni un segundo. Me gusta hacer shows que provoquen muchas sensaciones, que la gente lo pueda vivir con todos los sentidos”, expresó.

La primera fecha en el Coloso de Reforma ya es sold out, por lo que ya planea una segunda presentación en este recinto. “Mi verdadero cumpleaños de 30 años de carrera es el 21 de marzo del 2025, y ese día exactamente también voy a celebrar con la gente”.

El festejo de Fey irá más allá de los shows y es que también está alistando una producción discográfica muy especial. ”Estoy eligiendo varias canciones del pasado para hacer algunas colaboraciones con artistas que admiro mucho, compañeros y compañeras que han representado algo muy importante en mi vida o que he tenido encuentros maravillosos y los admiro. Estoy reviviendo esas canciones que significaron tanto dentro de mi carrera y es una forma de agradecer al público, de celebrar también y darme el gusto”.