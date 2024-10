La Güereja se negó a ir al podcast de Turbulence y la Burrita Burrona porque “ella no es moda”

En días recientes, en el video semanal que suelen publicar Turbulence y la Burrita Burrona en su canal de YouTube, compartieron que La Güereja se rehusó a estar en su podcast, porque ella no era una simple moda o un paso por el éxito.

No es la primera vez que las influencers drags sufren un desprecio de una personalidad de la televisión, ya que, en las Olimpiadas de París, colaboraron con TUDN para hacer cápsulas de comedia que fueron transmitidas en el canal deportivo, y Flor Rubio comentó que no creía que estuvieran a la altura.

En esta oportunidad, y para sorpresa de muchos, fue La Güereja quien decidió ningunear a Turbulence y a la Burrita Burrona, o al menos lo hizo su representante, pues considera que no son lo suficientemente relevantes para que la ‘Reina de la Televisión Mexicana’, asista a su programa de internet.

Turbulence aclara que fue el mánager de La Güereja quien rechazó su invitación

Turbulence y la Burrita Burrona estaban hablando sobre los posibles famosos que podrían invitar a “El Podcast del Momento”, y la mascotidrag mencionó a La Güereja.

“No, no, no”, fue la respuesta de Turbu, a lo que la Burrita preguntó si había puesto muchos peros: “No, ella no es moda… Ni un paso por el momento”. La mascotidrag creyó que se refería a que la comediante no trabajaba con las famosas que estuvieran de moda.

“Ella es la reina de la televisión mexicana, y sí claro, se le respeta y se le aplaude… Dijo que somos moda y que somos un paso por el éxito”, explicó Turbulence.

Burrita Burrona se sorprendió de que La Güereja le hubiese respondido de esa forma a su compañera, a lo que la influencer drag aclaró que no fue ella, sino la persona que “atiende a los artistas”. Así que Turbulence le recomendó que tuviera mucho ojo con él y después hicieron un sketch de comedia, aparentando redactar un correo electrónico en el que intentaban transmitir su enojo con la comediante.