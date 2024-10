“Megalópolis tiene una dedicatoria especial”, así lo comparte Francis Ford Coppola

Para muchos, el que Francis Ford Coppola a sus 85 años, visitara México era algo inimaginable. El legendario director y productor de cine no solo estuvo en Morelia, sino que dio una muestra de humildad al tener un acercamiento con fans y hablar de su nueva película Megalópolis.

Coppola tiene su nombre marcado en la historia del Séptimo Arte, pero reveló que mientras la mente y el cuerpo se lo permita, seguirá contando historias.

Francis Ford Coppola estrena Megalópolis en México y respondió unas preguntas para Publimetro (Michael Loccisano/Getty Images)

¿Por qué este camino tan largo de Megalópolis?

— Eso también me lo pregunté. La película la comencé a considerar después de hacer Apocalypse Now a fines de la década de 1970, ha sido tema en medio de intrigas, anticipación, chismes, una demanda y pura incredulidad durante años. A pesar del tiempo, creo que llegó en el mejor momento y se adapta a la actualidad.

¿Tengo entendido que la cinta tiene una dedicatoria especial?

— Está dedicada a mi esposa Eleanor que murió en abril. Estuvimos juntos por 61 años. Además, Megalópolis, es mi primera película en 13 años. He tenido momentos de reflexión y, ahora, quiero ser más rápido y sincero con mis proyectos, porque estoy consciente que cada vez está más cerca el final de vida.

<i>“En la pantalla no hay nada, toda la emoción y el pensamiento está en la audiencia, y si la ilusión no funciona, la van a odiar”</i> — Francis Ford Coppola

La película comienza con la imagen de un reloj, ¿el tiempo preocupa?

— Todos hemos tenido momentos en nuestras vidas en los que nos acercamos a algo que podemos llamar felicidad. Hay momentos que hay que salir, tener trabajo, sea lo que sea. Y simplemente dices: ‘Bueno, no me importa’. Simplemente voy a detener el tiempo’. Recuerdo que una vez pensé que haría eso. El tiempo pasa, pero también el tiempo para en momentos importantes.

¿Qué le preocupa del cine que se hace hoy en día?

— El cine va hacia una dirección que descentraliza la historia del personaje y se concentrará en una metodología más cercana a los videojuegos, cine en vivo o para las plataformas. El cine evoluciona, no sé si para bien o para mal, pero tiene la capacidad del humano de inventar todo, como sucede en Megalópolis, porque somos una familia de genios.

¿Ha pasado por decepciones, fracasos o críticas que marcaron su camino en Hollywood?

— Siempre me he llevado bien con Hollywood, como todas las relaciones con buenos y malos momentos. Muchos críticos señalan que mis primeras películas fueron las mejores, pero en su momento esos filmes no fueron consideradas grandes cuando se estrenaron; incluso fracasaron inicialmente en conectar con el público. Solo hay un crítico que importa para el cine, es el paso del tiempo. Solo el tiempo dirá cuál es una buena película y cuáles no.

¿Cómo describiría Megalópolis?

— Es parte de mi consciencia, un sueño delirante del futuro, es una fábula difícil de manejar pero sentida sobre la inmensidad del potencial humano. Es como una profecía que se convirtió en realidad, porque ahora Estados Unidos está pasando exactamente por esto. En un mes más, Estados Unidos puede perder su república y podemos terminar con un dictador o un rey de derecha. La película expresa muchos sentimientos sobre los tiempos modernos.

¿Megalópolis es una fábula muy al estilo Coppola?

— Tiene mi visión de una América moderna. Es una la película que refleja la humanidad, la violencia, las crisis medioambientales y la pobreza. También esos intereses particulares y la guerra partidista. El cine me permite contar historias de ficción, pero con una clara realidad.

Francis Ford Coppola

40 títulos como director a lo largo de su trayectoria.

Megalópolis , se conceptualizó por primera vez mientras Coppola todavía estaba en el set de la cinta Apocalypse Now (1979).

, se conceptualizó por primera vez mientras Coppola todavía estaba en el set de la cinta (1979). Francis Ford Coppola no tiene en mente el retiro.

El flime se estrena este jueves 24 de octubre en las salas de cine en México.

¿De qué trata?

Una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada. La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece.

