Por esta importante razón Karime no defendió a Gala Montes de Adrián Marcelo

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la influencer mexicana, Karime Pinter, compartió algunos aspectos inéditos de su paso por ‘La Casa de los Famosos México’, revelando los verdaderos motivos detrás de su silencio durante el enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo.

Su participación en el reality no solo consolidó su posición como ‘La reina de los realities’ sino que también marcó un punto de inflexión en su carrera. Su estrategia, carisma y conexión con los compañeros la convirtieron en una de las favoritas del público.

Después de su éxito en Acapulco Shore, Pinter demostró una vez más su habilidad para cautivar audiencias, reafirmando su título como una de las figuras más destacadas en este tipo de programas.

La verdadera razón por la que Karime no defendió a Gala Montes

Karime Pindter dio a conocer durante el programa de Yordi Rosado lo que ocurrió cuando todos los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ comenzaron a enfrentarse, haciendo énfasis a lo que pasó con Adrián Marcelo y Gala Montes, revelando los motivos que la conllevaron a no defenderla.

Según lo comentado, debido a la manera en que se dieron las cosas, la ex AcaShore prefirió no meterse en la pelea porque no supo cómo hacerlo, por lo que decidió apoyarla emocionalmente.

“Salí asustadísima. Siempre he sido mala para el pleito, para encarar, para decir las cosas y son cosas que estoy trabajando, pero el día del colchón nos funaron y nos enterraron, le dijeron cosas muy fuertes a Gala. Yo traté de convivir con él pero me di cuenta que trae una mentalidad muy fuerte que yo no comparto. Una cosa es decir que no limpias, pero ya meterte con la salud mental”, indicó la segunda finalista del reality show.