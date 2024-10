¿Qué famosos de Televisa serán invitados al Upfront 2025 con Bruno Mars?

Televisa llevará a cabo esta noche su Upfront 2025. Se trata del evento para que los anunciantes conozcan las propuestas que la empresa de Emilio Azcárraga Jean estrenará el próximo año.

A dicho evento exclusivo son convocados únicamente los talentos más importantes del canal que conservan todavía su exclusividad con la televisora de San Ángel.

A través de su canal de youtube el comentarista de espectáculos Álex Kaffie adelantó que Galilea Montijo y Andrea Legarreta formarán parte de las conductoras del show privado.

A dicha presentación asistirá el cantante estadounidense Bruno Mars reconocido a nivel mundial por temas como ‘Treasure’, ‘Locked Out Of Heaven’ y ‘The Lazy Song’ para realizar un concierto privado.

¿Qué famosos asistirán?

Además de Galilea Montijo y Andrea Legarreta otros famosos invitados al Televisa Upfront 2025 serán Arath de la Torre, Raúl Araiza, Paul Stanley y Tania Rincón.

De acuerdo con Kaffie todos los conductores de Hoy que fueron convocados tienen un contrato de exclusividad con Televisa por lo que su presencia es requerida esta noche.

El resto de los presentadores del programa matutino no fueron requeridos, al igual que figuras como Omar Chaparro y Adrián Uribe quienes ya no tienen contrato exclusivo con la empresa.

A través de las redes sociales de Televisa Wendy Guevara, Nicola Porcella y Marie Claire Harp confirmaron la presencia del cantante en Televisa esta noche, por lo que se espera que los exparticipantes de La Casa de los Famosos México estén en el evento.

Cabe mencionar que el evento se llevará en el foro 2 de Televisa, uno de los más grandes de la televisora y nadie podrá ingresar a la reunión si no cuenta con su acreditación.

Cobró bien

Kaffie ya había informado que la televisora estaba interesada en traer a Taylor Swift a su evento pero no lo consiguió y ahora comentó que la estrella Bruno Mars cobró muy bien por el show privado que brindará esta noche.

Además del concierto íntimo que dará, el cantante quien estuvo hace algunas semanas en nuestro país concederá una entrevista exclusiva a Televisa Espectáculos y grabará una participación para el Teletón.

El Televisa Upfront 2025 dará inicio a las 21:00 horas y será a partir de entonces cuando comiencen a filtrarse los detalles del evento más importante de Televisa.