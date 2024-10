¿René Franco le pagó a Adrián Marcelo para entrevistarlo? Revelan el monto que habría dado por la exclusiva

René Franco le habría pagado una importante cifra de dinero a Adrián Marcelo, para que el exparticipante de La Casa de los Famosos México 2 le diera la exclusiva de la primera entrevista, para su canal de YouTube. Así lo hizo saber el periodista Michell Rubalcava, en su propio canal llamado El Mich TV.

Los delicados señalamientos realizados por Michelle Rubalcava generaron una intensa polémica en redes sociales, debido a que Franco negó de manera tajante las afirmaciones realizadas en El Mich TV. De hecho, René comenzó a bloquear en su cuenta de X a todos los seguidores que lo insultaban y quienes afirmaban como cierto el hecho de que supuestamente le pagó a Adrián Marcelo.

Michelle Rubalcava dijo que Adrián Marcelo “le cobró la cantidad de 100 mil pesos” a René Franco. Relató que la entrevista se hizo en Los Ángeles, California y que además del pago pautado, ambos se iban a “repartir la monetización que diera el video de YouTube”.

Reacción de René Franco sobre los señalamientos de Michell Rubalcava

René Franco no se quedó de brazos cruzados, y aparte de bloquear a cuanto adversario se le cruzara en X (antes Twitter) negó categóricamente los señalamientos de Rubalcava. “Yo le contesté. Estos babosos buscan que un día los demande, ¿verdad?”, dijo el también periodista.

“O sea, la teoría en esta tan estúpida. Te voy a hacer dos teorías así, dos teorías científicas. O Adrián me cobró 100 mil por la entrevista o Michelle Rubalcava se está haciendo ch#quetas mentales. La envidia tiene mil caras”, añadió René Franco.

“Por lo que me haya dado la entrevista, no me interesa. Pero cuando vio lo que se armó, yo no le pedí que pusiera un tweet. Lo que estoy entendiendo es que él decidió darle la entrevista al mejor programa que hay en México para dársela. Y eso, pues sí, jode a todos los demás pero yo que culpa tengo de hacer bien mi trabajo”, sentenció Franco, según reseña de Super Channel 12.