Todo lo que debes saber de la primera visita de TXT a México

Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huenningkai están listos para hacer historia como el primer grupo de K-pop en participar en el festival AXE Ceremonia 2025.

Establecido en 2013, AXE Ceremonia es uno de los festivales de música más reconocidos de América Latina, especialmente por celebrar a artistas internacionales y latinoamericanos de varios géneros, por lo cual ha ganado rápidamente popularidad a nivel mundial, atrayendo a más de 100 mil amantes de la música en 2024.

TOMORROW X TOGETHER se anunció como parte del cartel para la próxima edición del festival mexicano, junto a artistas como Charli XCX, Tyler, the Creator, entre otros. Cabe destacar que el festival se llevará a cabo el 5 y 6 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Esta presentación marca el debut del quinteto en un festival de música latinoamericano, así como su primer concierto en la región, el cual promete entusiasmar a los miles de fanáticos que lo esperan con ansias.

La banda líder de la Generación Z no es ajena a hacer historia en los festivales de música internacionales. En 2022, fueron noticia como el primer grupo de K-pop en tocar en LOLLAPALOOZA de Chicago, y regresaron en 2023 para lograr otro hito como el primer grupo de K-pop en encabezar el festival.

¿Qué se sabe sobre el próximo lanzamiento de TXT?

El nuevo álbum marca el regreso de TOMORROW X TOGETHER siete meses después del lanzamiento de minisode 3: TOMORROW en abril. The Star Chapter: SANCTUARY abrirá un nuevo capítulo en la narrativa única de los íconos de la generación Z, basándose en la intrigante saga establecida a lo largo de The Dream Chapter, The Chaos Chapter y The Name Chapter.

TOMORROW X TOGETHER / Foto: BIGHIT MUSIC

Acompañando el anuncio del álbum, se presentó un video del nuevo logotipo en los canales oficiales de la banda. El video presenta el logo “X” de minisode 3: TOMORROW, que se enciende en llamas para transformarse en un impresionante símbolo similar a un diamante.