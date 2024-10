Víctor García con la mira bien puesta en el nuevo regional mexicano

Víctor García desde sus pasos por La Academia (2002), siempre demostró ser un cantante inquieto, versátil, hiperactivo y franco. Ahora, con 22 años de carrera sigue siendo un niño que se emociona al iniciar nuevas aventuras en la música.

Publimetro platicó con el cantante sobre este ciclo renovado, el disco que está por llegar y del cual se desprende Te odio como carta de presentación.

“Me reincorporo a la música, bueno a la industria. Después de 10 años de no haber grabado nada. Vengo de un proyecto que iba dirigido a la familia, que fue La Academia que cuando salgo, tuve claro que mi mercado es la familia. Hacíamos un proyecto maravilloso regional mexicano que estaba fusionado con el pop. Todo iba muy bien, pero no existían estaciones de radio que tocaran lo que yo hacía con esa fusión. No existía ese canal de distribución para el concepto de Víctor García. Pero 22 años después, la nueva generación detona el regional mexicano a nivel mundial”, explicó.

Víctor García inicia nueve etapa musical con el lanzamiento de disco (CHINO LEMUS (C))

Para Víctor García eso fue la excusa para retomar su estilo, “los chavos para tener identidad hacen fusiones con el urbano, con el reguetón, con el rap y hip hop. Eso me da la oportunidad de renacer como un Ave fénix, precisamente por esa apertura que tuvo el mercado”.

El cantante retoma su carrera musical con el pie derecho con M4 Records, nuevo sello discográfico creado en alianza con Sony Music.

“Me eligieron como punta de lanza para volver a entrar en el regional mexicano. Me hacen un traje a la medida con respecto a las temáticas y las canciones de Víctor García, de cómo lo vamos a regresar al 2024. Con Te odio (nuevo sencillo) encontramos la canción, no es fácil encontrar la canción que nos dé pie y nos proporcionó esa flexibilidad para poder involucrarnos en este nuevo movimiento musical”, señaló emocionado.

<i>“Hemos sido muy rigurosos en la elección de los temas. Hablamos de despecho, desamor, amor y alegría para que las canten desde niños hasta la juventud acumulada”</i> — Víctor García

“Te odio, porque no he podido hacer, que este amor se vuelva odio”, es una de las frases de la canción.

“A mí me gustan las canciones que no solamente pueda cantar, sino que puede interpretar, aunque estén movidas. La tendencia va a ser inédito mío con los éxitos. Mis temas son de hace 20 años. Los éxitos que yo tuve hace años, que me hicieron un estudio, que mostró que estoy pegando en un nicho de mercado entre los 18 y 35 años de edad″, adelantó.

El reciente sencillo es de la autoría de Luciano Luna, en coautoría con María Brenda Oviedo, quienes hicieron mancuerna para crear Te odio que va con la personalidad del intérprete, es una pieza muy rítmica dentro del regional mexicano con toques de pop que incluye instrumentos como la docerola (guitarra de 12 cuerdas) y charcheta (instrumento de viento), además de otros tradicionales como acordeón, batería, bajo y guitarra.

Víctor García volverá a grabar los temas que le dieron popularidad como Otra vez, Ayer te pedí y Mi funeral en colaboración con otros artistas, como Edén Muñoz.

¿Decepcionado de la industria?

Víctor García confesó que sí hubo un momento de su carrera que se sintió desilusionado, “yo creo que sí, pero yo entendí que para mí estos 22 años fueron una preparación. Ahorita, estoy en un momento de mi vida en donde lo que pienso, lo que siento y lo que hago está en armonía. Ahorita, busco ser muy coherente. Nunca deserté. Lo que pasó antaño fue una preparación, te podría decir que fue mi universidad, mi maestría, mi todo”.