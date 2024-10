La dualidad de Wiplash se refleja en su nuevo álbum

La agrupación mexicana Wiplash demuestra su madurez con su tercera producción musical, en la cual redondean todo lo aprendido, desde su debut en 2020, cuando en medio de pandemia, lograron destacar dentro de redes sociales, por su característica personalidad.

“En Wiplash (nombre de su tercer álbum), estamos encapsulando un proceso de tres años de crecimiento musical y también de nuestras vivencias”, explicó Jota Moore, vocalista de la agrupación, en entrevista con Publimetro. Y detalló, “es nuestro disco homónimo, y lo llamamos así porque sentimos que a diferencia de nuestros primeros dos discos, este nos representa bastante bien como banda; están la mayoría de todas nuestras influencias musicales reducidas en solo 12 canciones. Empezamos con 90 maquetas, que son la cantidad más grande de maquetas que hemos tenido para un álbum, y de ahí escogimos solo 12″.

Para la elección de los temas, la banda se apoyó en amigos, familiares y personas que tuvieran cerca. “Queríamos que ninguna canción se sintiera igual que la anterior”, dijo Moore, y agregó, “la mayoría de las canciones tuvieron hasta más de cuatro versiones, las cuales estuvieron evolucionando constantemente durante la creación del álbum”.

Jota además aclaró que el concepto que buscaron en el álbum Wiplash, “es el de una dualidad de rosas y gusanos. Dentro de lo bueno está lo malo y dentro de lo malo está lo bueno. Es como un tipo de Yin y Yang, un balance. A lo mejor también se puede interpretar de una manera en la que por fuera luce bien y por dentro no está bien finalmente”.

Fue en 2021 cuando Wiplash lanzó su primer álbum, RPDF, el cual fue nominado al Latin Grammy. Aunque para Moore, es más importante ser honestos con sus ideales musicales, que con los reconocimientos, “yo no sacrificaría el sonido de un álbum por un premio, por así decirlo, para mí es más importante que el álbum nos guste a nosotros como banda, que apuntar a tener algún premio, no cambiaría mi manera de hacer música por un reconocimiento, pero tampoco me disgustaría obtenerlo o ser nominado con el nuevo álbum”.

Jota también habló sobre el no dejarse llevar con los ritmos de moda, ”lo importante, es de una manera, cerrar un poquito las puertas al mundo exterior durante este proceso e intentar conectar con lo que realmente quieres expresar, y es el momento en donde mejor va a salir, porque, pues es difícil intentar ser alguien más, lo más fácil es solo ser”.

Más sobre Wiplash

En 2021 lanzan su primer álbum de estudio “RPDF” con el cual recorrieron gran parte de la república mexicana con más de 20 fechas, llegando a escenarios como Festival Emblema, Lunario (Sold Out), Pal Norte, Teatro Metropolitan entre otros, además de ser nominados a Mejor Álbum Rock en los Latin Grammys 2022.

En 2023 lanzan “Narvarte”, producido por fLIP Tamez (Jumbo), Jose Madero y Sebastian Krys, dando inicio a una etapa más madura para Wiplash, consolidando su sonido y logrando un espacio en el festival Vive Latino 2024.

Actualmente está integrando por: Jota Moore (Voz), Daniel Gal (Bajo), Diego Moguel (Guitarra) y “Smoke” (Batería).