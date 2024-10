Camila Fernández está lista para el reto de cantar Recuérdame

Se acerca la celebración del Día de Muertos y, por segundo año consecutivo, en el marco de este festejo, se realizará Coco en Concierto: Una fiesta para recordar. Este show en el cual se proyecta la cinta de Disney acompañada de música en vivo, además de diversos números musicales.

La misticidad del festejo del Día de Muertos se volverá a ver reflejada en la Plaza de Toros La México con el regreso de Coco. (Gonzalo Rocha)

Este año, el espectáculo contará con la participación de Karol Sevilla, Mario Bautista, Sofía Garza y Carlos Gatica. Además, Angélica Vale, quien dio la voz a Mamá Imelda en la película Coco, estará a cargo de la conducción del evento e interpretará la canción La Llorona y Chacho Gaytán, quien será el encargado de los arreglos y la orquestación del espectáculo.

Coco en Concierto: Una fiesta para recordar también contará con un ballet folklórico, una ofrenda interactiva, el paso del mundo de los muertos al de los vivos y elementos visuales.

En esta edición, también participará una de las voces femeninas rancheras del momento, Camila Fernández. “Conecto mucho con la historia de Coco. Conecto mucho cuando Héctor le canta a Coco, cuando está bebé, pues me acuerdo perfectamente cuando mi papá hacía lo mismo, se iba a trabajar y no quería que se fuera, y nos cantaba a mí y a mis hermanos. También de la Cruz tiene en su casa una alberca, en forma de guitarra, y pues en el rancho tenemos a la guitarra que es la alberca de mi tata (Vicente Fernández). Entonces, lo siento como muy familiar, siento que vamos a hacer una fiesta súper bonita. Conecto muchísimo con este tema, me encanta festejar nuestras tradiciones, que es justo también lo que estoy defendiendo con mi proyecto de La Fernández”, contó al intérprete en entrevista con Publimetro.

Coco en Concierto: Una fiesta para recordar se realizará el 2 de noviembre en la Plaza de Toros La México, un sitio que también es muy especial para Camila. “Mi abuelo Vicente tuvo un momento muy especial cuando hace años llenó la plaza, y una semana antes de Coco, mi papá también se va a presentar y ahora me va a tocar a mí, junto con Karol Sevilla, Mario Bautista, Chacho Gaytán, que son súper talentosos, va a ser un evento súper bonito, va a ser una fiesta para recordar, para celebrar”.

Camila Fernández tendrá uno de los grandes momentos de la noche

El tema Recuérdame es sin duda la canción más emblemática de Coco, y este año estará a cargo de Camila Fernández. “La fiesta es súper linda, es literalmente como si entraras a la película. Me encanta que es una experiencia para chicos y grandes, y sobre todo tener las tradiciones muy presentes; que mi hija también estará presente para ver a su mamá cantar ahí en una de sus películas favoritas, que también se convirtió en una de mis películas favoritas. Soy una bolita de emociones, y me va a tocar cantar Recuérdame, que es la canción que le canta a Héctor a Coco, también voy a cantar La calaca, entonces va a ser algo súper divertido y emocionante. Quiero que todo el mundo forme parte de esto”, expresó Fernández.

¿Dónde comprar boletos para Coco en Concierto: Una fiesta para recordar?

El espectáculo será el 2 de noviembre en la Plaza de Toros La México, los boletos ya están disponibles a través de Ticketmastery en la taquilla del recinto. Además, los tarjetahabientes de HSBC VISA de créditoy débito tendrán un 25% de descuento y la oportunidad de pagar a meses sin intereses. Durante el concierto habrá un kit con audífonos reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas, sin costo.