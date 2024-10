¿Cuáles han sido las parejas de Daniella Navarro?

Daniella Navarro, la actriz venezolana conocida por su participación en “La Casa de los Famosos”, ha tenido varias relaciones notables a lo largo de su carrera. Sus amores han sido tan variados como su trayectoria profesional. Quédate y conoce más de la vida sentimental de esta polémica figura de las telenovelas.

Carlos Arreaza

Daniella Navarro y Carlos Arreaza empezaron a conocerse y rápidamente optaron por casarse. El 24 de septiembre de 2011, tuvieron una ceremonia muy privada en Miami, a la que solo su familia y amigos más íntimos pudieron asistir. Finalmente, en 2014 optaron por seguir rutas separadas y anunciaron de manera pública su divorcio.

Gonzalo García Vivanco

En 2015, mantuvo un vínculo temporal con Gonzalo García Vivanco, un actor mexicano. La separación y sus proyectos provocaron que solo compartieran unos meses.

Ugueth Urbina

El amor entre Daniella Navarro y Ugueth Urbina, jugador de béisbol de las Grandes Ligas, surgió en 2016. De esta relación nació su hija, Uguiella Urbina Navarro, nació en 2017. Para informar sobre su divorcio, recurrió a su cuenta oficial de Instagram.

Eduardo Rodríguez

Las pasiones se desbordaron en ‘La Casa de los Famosos’ cuando Daniella Navarro y Eduardo Rodríguez protagonizaron un romance intenso y lleno de fogosidad. Sus apasionados besos y caricias, capturados por las cámaras, dejaron a todos boquiabiertos.

Nacho Casano

La famosa confirmó la separación en sus redes sociales, señalando que ya no estaba contenta con su relación con el argentino Nacho Casano, después de diez meses de amor. “Opté por mí mismo ya que me encanta ser feliz.” No puedo simular nada. “Lo siento”, manifestó.

Jorge Campillo

Ahora, Daniella ha anunciado su compromiso con Jorge Campillo, un piloto y empresario, destacando una relación que parece haber estado en su destino desde hace años. La actriz ha mantenido una postura abierta respecto a su vida amorosa, compartiendo sus experiencias y aprendizajes con sus seguidores y el público en general.