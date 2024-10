Fey afirma que las mujeres son las responsables de haya hombres malos: “nosotras los criamos”

En una reciente entrevista, Fey confesó que no era feminista y hasta le chocaba esa palabra, pues cree que las mujeres no deberían quejarse de los hombres, cuando son las que los crían para que sean de esa manera.

Así lo comentó la cantante en el programa de Marco Antonio Regil en Radio Fórmula, “En Fórmula”, dónde además dijo que ella no recibió la típica crianza en las que se enseñan que los hombres deben hacer ciertas cosas y las mujeres otras.

El conductor destacó que, pese a no considerarse feminista, Fey seguía siendo una mujer independiente, comentario con el que concordó y agregó que era porque había aprendido a estar bien sola y no esperar que otra persona le genere felicidad.

Fey recomienda aprender a disfrutar de estar solo, para no cargar a otros con la responsabilidad de hacernos felices

“Yo no soy feminista. Me choca la palabra feminista. Me choca eso de que se estén peleando. Perdóname, pero nosotras criamos a los hombres y luego nos quejamos de cómo son. ¡Somos sus madres! Tenemos que enseñarles a ser un caballero, para que tengamos caballeros”, expresó Fey.

Además, considera que también se les debe enseñar a los hombres a respetarse y darse a respetar, porque cree que algunas mujeres también los atacan sin un verdadero motivo.

De hecho, Fey cree que muchas mujeres hacen responsables a ciertos hombres de los errores de otros, ya que quedaron traumadas de relaciones anteriores. Por eso considera, que hay que aprender a estar solas.

La cantante afirma que no hay que poner en otros la responsabilidad de hacernos felices, porque cada quien es responsable de su felicidad.

Aunque algunos usuarios, han aplaudido las declaraciones de Fey, otros señalaron que si bien dice no creer en los roles sociales de género, les ha encomendado a las mujeres la crianza de los hombres. Un concepto que ha manejado la sociedad machista desde hace siglos, librando a la parte masculina de esa enorme responsabilidad y aparte, vuelve a cargar a las mujeres por los errores que cometen los hombres.