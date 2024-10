Kylie Minogue anuncia su regreso a México con su gira ‘Tension Tour’

Kylie Minogue, famosa cantante australiana reconocida por su éxito musical “Can’t Get You Out of My Head”, sorprendió a sus fanáticos de Latinoamérica luego de anunciar una serie de conciertos como parte de su gira ‘Tension Tour’, misma con la que llegará a algunos de los recintos más importantes de México.

Después de casi 14 años sin presentarse en tierras aztecas, la reconocida compositora regresará para complacer a sus fanáticos con tres fechas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Fechas de Kylie Minogue en México

22 de agosto en el Palacio de los deportes de la Ciudad de México

24 de agosto en el Auditorio Telmex en Guadalajara

26 de agosto en el Auditorio Citibanamex en Monterrey

Fechas de preventa y venta general

Venta Fans: 25 de octubre

Preventa Citibanamex: 30 de octubre

Venta general: A partir del 31 de octubre

Precios para los conciertos de Kylie Minogue en México

Rango de Precios con cargos para Ciudad de México: Mil 195 a 4 mil 490 pesos mexicanos

Rango de Precios con cargos para Guadalajara: 951 a 5 mil 343 pesos mexicanos

Rango de Precios con cargos para Monterrey: Mil 073 a 4 mil 734 pesos mexicanos

‘Tension Tour’ es probablemente uno de las giras más importantes en la carrera de Kylie Minogue, tomando en cuenta que forma parte de su celebración por 40 años de carrera dentro de la industria musical, mismos que han estado repletos de reconocimiento y hits musicales que hasta el momento siguen resonando en todas las plataformas.

Cabe destacar que previo a que se anunciaran las fechas de manera oficial, la cantante reveló algunos detalles sobre sus presentaciones en México, haciendo evidente su emoción por reencontrarse con sus fanáticos mexicanos, especialmente por el apoyo que han brindado a su carrera.

“Debo confesar que cuando canté en Ciudad de México usé varias veces la máscara de oxígeno porque la altura me sorprendió, pero el amor de los fans compensó todo. Los recuerdo en todas partes, cantándome y diciéndome lo mucho que amaban lo que hago”, comentó durante una entrevista.