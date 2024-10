Marie Claire Harp logró colarse al camerino de Bruno Mars, ¿se lo encontró?

Marie Claire Harp compartió con sus seguidores cómo era el camerino donde se quedaría Bruno Mars en su visita a Televisa para ofrecer el concierto privado a los trabajadores de la empresa.

La presentadora de televisión se mostró sumamente emocionada por la presencia del cantante y compositor estadounidense, así que decidió aventurarse en el camerino que le asignó la empresa.

“Yo estaba paseando por los pasillos de Televisa, porque ustedes saben que yo vivo más aquí que en mi casa y no puedo creer lo que estoy viendo”, expresó Marie Claire Harp en el video que compartió en las historias de su perfil de Instagram, mientras señalaba la puerta con el nombre de Bruno Mars.

Marie Claire Harp aprovechó que la puerta del camerino de Bruno Mars se abrió por “accidente”

Marie Claire Harp se recostó en la puerta del camerino de Bruno Mars porque dijo que era lo más cerca que estaría del reconocido cantante y entonces la puerta se abrió “sin querer”.

Por lo tanto, aprovechó para entrar y mostrarles a todos cómo era el camino de una de las estrellas musicales más importantes del mundo. Al ingresar, empezó a llamarlo para confirmar que no estaba y de ese modo poder explorar más a gusto.

“¡Cállate, este es el camerino de Bruno Mars! A mí me va a dar un infarto si se me aparece y me habla en inglés y yo no sé cómo responderle en inglés”, comentó Marie Claire Harp emocionada.

El camerino era una habitación con un espejo con luces, también tenía un espacio con un sofá, además de un baño privado. La presentadora de televisión decidió huir en caso de que Bruno Mars estuviera en el baño, no sin antes gritarle que lo amaba.