Mayela Laguna espera obtener una pensión alimenticia de Luis Enrique Guzmán, ¿cuáles son sus motivos?

Hace días, al salir de una audiencia, Luis Enrique Guzmán y su abogada hablaron un rato con la prensa y revelaron que Mayela Laguna había decidido demandarlo para obtener una pensión alimenticia.

A pesar de que el proceso legal que habían mantenido durante meses sobre la paternidad de Apolo parecía haber llegado a su fin con los resultados de la prueba de ADN que confirmaban que el hijo de Silvia Pinal no era el padre biológico del pequeño, la situación podría alargarse aún más.

Luis Enrique Guzmán decidió contrademandar para que el juez le otorgara el desconocimiento de paternidad, que debería estar por finiquitar, pero se enteró que Mayela Laguna le estaba exigiendo ahora una pensión alimenticia por concubinato.

Luis Enrique Guzmán pactó un convenio financiero con Mayela Laguna y ella lo ha estado negando

Según lo que declaró la abogada de Luis Enrique Guzmán, su representado y Mayela Laguna llegaron a un convenio financiero, donde él acordó asumir todos los gastos del niño y lo ha complicado a cabalidad, aunque ella ha declarado lo contrario.

“Como tal no se ha incumplido en ningún momento, entonces no entiendo por qué hay de pronto ciertos comentarios que hacen de Luis Enrique, que no cumple, todo obra en autos y hay consecuencias jurídicas”, detalló la abogada.

Luis Enrique Guzmán expresó: “yo estuve pagando bajo las cláusulas del convenio que hicimos para compartir la custodia y para que yo quedara responsabilizado por los pagos de servicio médico, dentistas, colegiaturas, de todo”.

El hijo de Enrique Guzmán dio a entender que como Mayela Laguna ya no podía sacarle más dinero poniendo como excusa a su hijo, ahora quiere apelar por lo del concubinato.

Asimismo, Luis Enrique Guzmán destacó que era sumamente importante para Apolo conocer a su padre biológico por temas de enfermedades congénitas o familiares. Sin embargo, él ya no quiere desempeñarse como un padre, sino como un tío o padrino del pequeño.