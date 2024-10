Con mucha emoción, Chencho Corleone alista primer gira como solista en México

Orlando Javier Valle Vega, mejor conocido como Chencho Corleone, es uno de los cantantes más reconocidos del género urbano. Tras varios tras varios éxitos en su carrera musical, el también productor estrenó, en este 2024, su primer disco como solita; asimismo, el intérprete anunció gira en tierras aztecas.

Durante la promoción de su álbum ‘Solo’ en México, Chencho confesó estar muy contento por el apoyo que ha recibido tras revelar las fechas y ciudades que visitará en el país: “Lo trabajamos con mucho cariño, hay grandes invitados e incluso en la primera semana salió disco de platino en Estados Unidos”, explicó el compositor.

Asimismo, Chencho dijo que la finalidad de este proyecto era conseguir un disco completo que tuviera diferentes ritmos y una letra única, tal como se puede escuchar en el intro ‘Tirao Pa Tra’: “Cuando uno inicia un proyecto, no sabes qué va a pasar. Hay quienes confían en tu proyecto, otras no creen en ti; ese tema es dedicado para que las personas sientan que siempre hay una oportunidad”.

¿Qué ciudades visitará Chencho en el mes de Noviembre?

Mediante una publicación realizada en rede sociales, el puertorriqueño anunció que tendría una gira por México. Esta gira, ‘Solo Tour’, cuenta con cuatro fechas y un festival en la capital del país.

Guadalajara- 13 de noviembre

Mérida- 14 de noviembre

Puebla- 20 de noviembre

Monterrey- 22 de noviembre

CDMX (Flow Fest)- 24 de novembre

“Me siento muy contento porque el apoyo ha sido masivo; en cuestión en las redes, los gustos de la gente. Ha habido una variedad en cuestión a las preferencias de los temas del disco. Estoy feliz y emocionado de poder ir a estos conciertos y enseñarles lo que es el álbum”, contó el cantante tras recordar las presentaciones que tendrá en el mes de noviembre.

Chencho adelantó que “también se cantarán los clásicos que la gente ya conoce; va a haber una combinación de efectos, luces, y es la primera vez que me presento a esta magnitud en México, que me ha dado tanto cariño, desde los comienzos”.

Peso Pluma se suma con ‘Humo’ en el más reciente disco

En los últimos meses, el regional se convirtió en uno de los géneros más escuchados en todo el mundo. Si bien hay un gran número de cantantes que llevaron este ritmo a ser uno de los más escuchados, la realidad es que Peso Pluma se encuentra entre los más reconocidos, sin embargo también se aleja de su zona de confort para participar en temas como ‘Humo’, uno de los hits del álbum de Chencho.

“Me lo presentaron en el estudio y quedamos en colaborar. Después, salió una una entrevista donde él decía que quería hacer una colaboración conmigo y yo dije ‘¿Por qué no ahora que estoy preparando el álbum y así tener un artista internacional en en este álbum?’”, relató Corleone sobre cómo fue el acercamiento con la Doble P.

Tras realizar este dúo, el puertorriqueño dio su punto de opinión sobre cómo ve a los mexicanos que hacen reguetón: “Yo lo veo súper bien. Yo creo que es muy parecido a como comenzó el género en Puerto Rico; donde se estaban experimentando diferentes tipos de estilos”.

En gustos de Chencho, Tito Doble P y Junior H son dos artistas que están haciendo muy buen trabajo en la industria e incluso con este último tiene pensado sacar un tema “tenemos también conversaciones para trabajar un tema”.

Flow Fest listo para el show de Chencho Corleone

Durante varios años el Flow Fest, festival enfocado en la música urbana, realiza cada 12 meses una edición en la que se presentan los mejores cantantes de reguetón, ya sea de México o del mundo. En esta ocasión, Chencho tendrá un espacio el próximo 24 de noviembre.

“Obviamente es un festival muy grande que año tras año es un éxito. Me siento honrado de estar invitado e incluirlo también en esta gira. La gente me ha preguntado ‘¿Por qué no un concierto en CDMX y es porque vamos a estar allí cantando”, sumó el artista.

A pocos días de comenzar la Gira, el puertorriqueño expresó cómo es una presentación suya: “cuando me subo a la tarima me gusta hacer un show de mucha energía. Me gusta satisfacer al público, cantar los éxitos y antes de llegar a un país pregunto cuáles son las canciones favoritas o cuáles son las que han sido éxitos para sumarlas”.