Usuarios critican a Briggitte Bozzo por comportamiento con Mario Bezares

La ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’, Briggitte Bozzo, se encuentra en el ojo público luego de que en redes sociales comenzara a circular un video en donde se mostró ‘Encimosa’ con Mario Bezares, frente a su esposa, Brenda Bezares.

El comportamiento de la influencer generó un fuerte rechazo entre los internautas, quienes no dudaron en expresar su opinión al ver la escena.

Briggitte Bozzo en el ojo público por comportamiento con Mario Bezares

Luego de que se difundiera el video en redes sociales en donde se observa a Briggitte Bozzo muy cerca de Mario Bezares, los usuarios en redes sociales mostraron su molestia, criticando la actitud de la famosa, pues este acto fue realizado frente a la esposa del conductor.

En el material audiovisual, la joven actriz se acerca a Bezares y se inclina hacia él, luego de da un beso en la cabeza y, mientras el ganador de ‘La Casa de los Famosos’ estaba mirando algo en su celular, esta empezó a abrazarlo, rodeando sus manos sobre el hombro del comediante.

En el momento que Brenda Bezares se percata de todo lo que está ocurriendo, tomó de una de las manos de Bozzo e intentó jalarla hacían ella, pero esta continuó abrazando al conductor, quien, sin regresar la muestra de cariño, siguió mirando su teléfono celular.

“Pues es que seamos realistas, su papá no es, y aunque no me cae bien Brenda, es su esposa y por respeto Briggitte debería de medirse con los cariñitos, aunque no lo haga con malicia”.

“Brigitte no es su hija, creo no debería ser tan encimosa. Si una tipa dice que es hija de mi esposo, pero no lo es, obviamente me molestaría. Está chava no es tan inocente, que se ubique. Es bien empalagosa, se ve mal”.

“O sea se ve mal Briggitte encimosa con Mario, un señor que no es nada de ella y ni porque sutilmente la quiere jalar Brenda se quita que horror”.

“Sólo para que digan que ella es muy cariñosa, se puede ser amable con un hombre sin estar así de empalagosa, aun así, que fuese su padre de verdad”.