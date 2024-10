Adrián Marcelo ataca de nuevo a Gala Montes: “El tiempo le dio la razón”

Adrián Marcelo se lanzó nuevamente contra Gala Montes en redes sociales. Esta vez, el regiomontano retomó una de las peleas más grandes que tuvieron dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y comprobó que la actriz ‘mintió’ en ese momento, por lo que le sentenciaron que poco a poco el tiempo seguiría dándole la razón.

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron varios escándalos, pues de hecho fue uno de sus conflictos lo que provocó que diversas marcas retiraran su patrocinio del reality, lo que a su vez causó la renuncia del youtuber de la contienda por los 4 millones de pesos.

Ya pasaron varios meses desde que se dejó de transmitir LCDLFM, no obstante, ambos continúan arremetiendo el uno contra el otro en redes sociales, hecho que coloca sus nombres en las tendencias nacionales.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Gala Montes?

Un usuario de X subió un video que comprobaría la razón que tenía Adrián Marcelo en uno de los comentarios que realizó en contra de Gala Montes en la discusión que surgió a raíz de la broma del colchón a Sian Chiong.

“Solo te recuerdo que esta mujer tuvo la oportunidad de salvarte y por cachonda no te salvó, salvó a Agustín”, fueron las palabras del regiomontano a Briggitte Bozzo sobre Gala, quien prefirió salvar de la nominación al argentino que a su amiga. “No fue por cachonda, fue por estrategia, no confundas”, respondió Gala en su momento.

Ahora, en una aparición reciente en ‘Montse y Joy’, Montserrat Oliver le preguntó a la intérprete de ‘Tacara’: “¿Y andabas caliente porque te andabas besando a Agustín?”, situación que confirmó: “Pues sí, la verdad sí”.

El usuario de X que compartió la comparación colocó en la descripción: “Una vez más el tiempo le dio la razón a Adrián Marcelo y los fans de Gula Montes volvieron a quedar” y Adrián Marcelo retwitteó: “Me da un placer extraño ver este pe…, no te voy a mentir”.

Seguidores del exconductor de Multimedios se hicieron presentes en los comentarios: “Por eso nunca llegamos a escuchar cuál era la estrategia detrás de esa salvación”, “Un día inolvidable, por ese pleito pagué Vix Premium”, “Poco a poco te dan la razón”, “¡Se siguen cayendo las caretas!” y “Adrián Marcelo siempre tuvo la razón”.