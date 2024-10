Alejandro Speitzer habla del vínculo con Ester Expósito tras su romance de hace años: “Quiero normalizar lo que tenemos”

El romance entre Alejandro Speitzer y Ester Expósito fue uno de los más sonados en el mundo del espectáculo, hace aproximadamente tres años. Se sabe que el noviazgo terminó y tanto el actor mexicano como la actriz española han sido relacionados con otras personas.

Sin embargo, cada cierto tiempo son vistos compartiendo juntos, debido a la cantidad de amigos que tienen en común. Eso ha dado pie a que aparezcan rumores en los que se los involucra, de nuevo, sentimentalmente.

Durante la premier de la película “Pimpinero Sangre y Gasolina”, en la que Alejandro trabaja con Laura Osma, Alberto Guerra y Juanes, entre otros, Speitzer fue increpado por los medios de comunicación. Y además de preguntarle por sus impresiones de la cinta, la prensa quiso saber qué es lo que se trae entre manos con Ester Expósito.

El actor de 29 años aseguró que no hay nada sobre lo que haya que hablar. Contó que son amigos y que para él es normal separar el vínculo afectivo que hubo antes, con el cariño que existe ahora.

“Normalicemos las amistades entre ex parejas también. No contaminen a la gente con cosas que no. Somos amigos y nada más”, aseguró Alejandro Speitzer según la revista Quién.

Trabajar con Juanes ha sido un regalo para Alejandro

Con respecto a la cinta de la que forma parte, Alejandro Speitzer expresó que trabajar con Juanes fue una experiencia que lo llenó de gozo.

“Trabajar con Juanes ha sido uno de los regalos más lindos que he tenido a lo largo de mi carrera, sobre todo porque, como bien lo dices, soy fan de él”, dijo el actor mexicano.